Vì sao ở Đà Nẵng 1 đoạn đường có 2 giá xăng? 21/01/2026 14:05

(PLO)- Một đoạn đường ở TP Đà Nẵng nhưng có hai giá xăng xuất phát từ việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vẫn áp dụng giá bán xăng dầu vùng 2 tại khu vực Quảng Nam cũ.

Ngày 21-1, Sở Công Thương TP Đà Nẵng phản hồi thông tin bài báo “Đà Nẵng: Một đoạn đường nhưng có đến hai giá xăng” mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Trong bài viết này, PV ghi nhận có sự chênh lệch giá xăng trên một đoạn đường nối phường Điện Bàn Đông và Ngũ Hành Sơn. PV phản ánh, gửi câu hỏi đến bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng.

Giá xăng RON95-III tại phường Điện Bàn Đông cao hơn phường Ngũ Hành Sơn 200 đồng/lít, dù hai phường giáp ranh, nối với nhau bằng một đoạn đường. Ảnh: TN

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, sở đã đề nghị Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng kiểm tra, báo cáo thực trạng giá xăng dầu của các cửa hàng xăng dầu trên hai địa bàn phường Điện Bàn Đông, Ngũ Hành Sơn.

Từ phản hồi của Petrolimex Đà Nẵng, Sở Công Thương cho rằng giá xăng dầu trên hai địa bàn trên được áp giá theo vùng. Việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu hiện nay được thực hiện theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, quy định:

“Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm”, theo Sở Công Thương.

Theo Quyết định số 630/PLX-QĐ-TGĐ ngày 3-7-2025 về ban hành danh mục địa bàn vùng 2 và các văn bản điều hành giá và phân vùng giá của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, địa bàn Quảng Nam cũ thuộc vùng 2, còn địa bàn Đà Nẵng cũ thuộc vùng 1, do đó địa bàn Quảng Nam cũ vẫn đang áp dụng giá bán xăng dầu vùng 2.

“Do sự khác biệt về phân vùng giá nêu trên, việc phát sinh chênh lệch giá bán xăng dầu giữa hai khu vực giáp ranh là hệ quả khách quan của cơ chế điều hành giá theo vùng, không phải do doanh nghiệp tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng sai quy định”- Sở Công Thương thông tin.

Cũng theo Sở Công Thương, quy định về điều hành giá xăng dầu, mức chênh lệch giá bán giữa vùng 1 và vùng 2 được phép điều chỉnh tối đa 2% so với giá bán vùng 1, tương đương khoảng 400 đồng/lít tùy từng mặt hàng tại từng kỳ điều hành giá.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng chỉ thực hiện điều chỉnh 200 đồng/lít (1%) đối với mặt hàng xăng, thấp hơn mức chênh lệch tối đa theo quy định và không điều chỉnh tăng mặt hàng dầu.

Một cửa hàng xăng dầu trong địa bàn TP Đà Nẵng cũ mức giá cũng thấp hơn. Ảnh: TN

Trong thông tin phản hồi, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho rằng sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng tổ chức thực hiện áp dụng, công khai, niêm yết mức giá bán các mặt hàng xăng, dầu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc và các cửa hàng xăng dầu đăng ký nhượng quyền thương mại với công ty tại các phường, xã trên địa bàn đúng các quy định của pháp luật về giá theo vùng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thay thế cho các Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, 95/2021/NĐ-CP, 83/2023/NĐ-CP về kinh doanh Xăng dầu. Do đó, việc triển khai các quy định mới về giá theo vùng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Trước đó, ngày 13-1, Báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết "Đà Nẵng: 1 đoạn đường nhưng có tới 2 giá xăng".

PV ghi nhận thực tế giá xăng trên đoạn đường nối phường Điện Bàn Đông với Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là hai phường giáp ranh khi chưa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trên đoạn đường này có sự chênh lệch mức giá xăng 200 đồng/lít (xăng RON95-III), dù chỉ cách nhau vài kilomet.