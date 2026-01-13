Đà Nẵng: 1 đoạn đường nhưng có tới 2 giá xăng 13/01/2026 16:13

(PLO)- Sau sáp nhập, tại khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam cũ và TP Đà Nẵng cũ, người dân phải chi trả chênh lệch 200 đồng/lít xăng RON 95-III.

Người dân phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ có sự chênh lệch về giá xăng dầu, dù ở cùng một thành phố, một đoạn đường cách nhau vài km nhưng lại có hai giá xăng khác nhau.

Tại đây, người dân khu vực Quảng Nam cũ phải trả cao hơn 200 đồng/lít xăng so với khu vực TP Đà Nẵng cũ.

Một đoạn đường, hai giá xăng

Ghi nhận của PV, phường Điện Bàn Đông giáp ranh với phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Các phường này nối với nhau qua hai con đường Trần Hưng Đạo và Trần Đại Nghĩa.

Một cửa hàng xăng dầu tại phường Điện Bàn Đông niêm yết 18.760 đồng/lít xăng RON 95-III. Ảnh: TN

Tuyến đường Trần Hưng Đạo chạy dọc qua phường Điện Bàn Đông, hai cửa hàng xăng dầu tại đây niêm yết mức giá xăng RON95-III là 18.760 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II là 17.060 đồng/lít.

Đi hết đường Trần Hưng Đạo sang địa phận TP Đà Nẵng cũ. Cửa hàng xăng dầu Petrolimex - 22 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, trên đường Trần Đại Nghĩa (khu vực TP Đà Nẵng cũ) niêm yết mức giá xăng RON95-III là 18.560 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II là 17.060 đồng/lít. Cửa hàng 18 của công ty trên trên Quốc lộ 1 cũng niêm yết mức giá này.

Từ mức giá trên, người dân ở hai khu vực dù cách nhau vài km nhưng chịu mức giá xăng khác nhau, chênh lệch 200 đồng/lít đối với hai khu vực.

Bà Nguyễn Thị Phúc (ngụ phường Điện Bàn Đông) cho biết hoàn toàn không biết thông tin trên.

Cửa hàng xăng dầu Điện Ngọc (nằm trên đường Trần Hưng Đạo) cũng niêm yết mức giá cao hơn khu vực TP Đà Nẵng cũ. Ảnh: TN

“Tôi đi xe máy, di chuyển ít, nên giá xăng chênh lệch vài trăm đồng mỗi lít không ảnh hưởng nhiều”, bà Phúc nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Ry (tài xế xe dịch vụ) cho biết, đặc thù công việc thường xuyên di chuyển tuyến Tam Kỳ cũ – trung tâm TP Đà Nẵng. Trung bình mỗi ngày chạy ô tô bốn chuyến ra vào, khoảng 350 km, hết khoảng 22 lít xăng.

“Tôi thường chọn đổ xăng ở khu vực trung tâm thành phố, trung bình mỗi bình xăng tiết kiệm được gần 10.000-20.000 đồng, tuỳ từng khu vực. Với thói quen này, tôi tiết kiệm được mỗi tháng khoảng hơn 100.000 đồng”, ông Ry chia sẻ.

Chênh lệch giá theo vùng

Theo bảng giá niêm yết trên website của Công ty Petrolimex Đà Nẵng, mức giá cập nhật từ 15 giờ ngày 8-1.

Chỉ cách nhau chưa đến 5 km, cửa hàng xăng dầu 22 của Công ty Petrolimex niêm yết giá rẻ hơn, 18.560 đồng/lít xăng RON 95-III. Ảnh: TN

Cụ thể, giá xăng RON 95-V vùng 1 là 19.360 đồng/lít, vùng 2 là 19.740 đồng/lít; xăng RON 95-III vùng 1 là 18.560 đồng/lít, vùng 2 là 18.930 đồng/lít; dầu DO 0,05 S-II vùng 1 là 17.060 đồng/lít, vùng 2 là 17.400 đồng/lít.

Với cách phân biệt vùng này, mỗi lít xăng chênh lệch 400 đồng, dầu DO 0,05 S-II chênh lệch 340 đồng/lít.

Đối chiếu bảng giá trên, khu vực phường Điện Bàn Đông, các cửa hàng niêm yết giá cao hơn vùng 1 và thấp hơn vùng 2 số tiền 200 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu khu vực giáp ranh không chênh lệch.

Theo một số nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu tại phường Điện Bàn Đông, nguyên nhân có sự chênh lệch này là do quảng đường di chuyển, cách xa kho chứa xăng dầu của công ty.

Các cửa hàng xăng dầu cách nhau vài km, trên một đoạn đường nhưng có giá chênh lệch đến 200 đồng/lít. Ảnh: TN

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin trên. Ông cho hay sẽ giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, trao đổi với Sở Công thương TP Đà Nẵng để xác định đúng, sai về mức giá của các cửa hàng.

“Chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao lại có sự chênh lệch này. Khi xác định đúng sai sẽ có phương án xử lý, chấn chỉnh để đảm bảo quyền lợi của người dân”, ông Vỹ nói.

PV đã liên hệ bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng. Bà Phương đã tiếp nhận phản ánh của PV và đề nghị gửi thông tin qua số điện thoại cá nhân để giao cơ quan chuyên môn của sở xác minh làm rõ và trả lời.

Bảng giá xăng dầu. Ảnh: TN