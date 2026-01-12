Bắt thanh niên lên mạng bán hàng ảo để lừa tiền 12/01/2026 17:21

(PLO)- Công an Đà Nẵng bắt một thanh niên ở Nghệ An lên mạng bán hàng ảo, lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 12-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Dương (29 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Dương. Ảnh: CA

Theo điều tra, Dương lên kế hoạch lừa đảo bằng hình thức rao bán cây cau giống trên mạng xã hội, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 10-2024, Dương tạo tài khoản Facebook có tên Vườn Cau Xanh, vào các trang mạng tải hình ảnh cây cau giống, đăng tải quảng cáo bán cây với nội dung không có thật.

Khi có người liên hệ mua hàng, Dương thỏa thuận yêu cầu đặt cọc 10-20% giá trị đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Dương.

Bằng thủ đoạn trên, Dương đã lừa đảo, chiếm đoạt của khoảng 40 người tổng cộng khoảng 150 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại trong vụ án liên hệ điều tra viên Dương Tuấn Anh, số điện thoại 0983177743, Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để phối hợp giải quyết.