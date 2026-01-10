Lấy xe máy của vợ thay biển số để đi cướp giật tiệm vàng 10/01/2026 21:05

(PLO)- Thiếu tiền tiêu xài, thanh niên ở TP Đà Nẵng lấy xe máy của vợ tháo biển số thật, gắn biển số giả đi cướp giật tiệm vàng.

Ngày 10-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng CSHS vừa bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (26 tuổi, ngụ thôn Lý Trường, xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản.

Vinh lấy xe máy của vợ thay biển số giả đi cướp giật tiệm vàng. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 13 giờ 25 phút ngày 8-1, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cẩm Lệ về việc một nam thanh niên giả vào mua trang sức tại cửa hàng Việt Tín (chợ Hòa Cầm, đường Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ).

Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, người này đã cướp giật một nhẫn tròn 1,65 chỉ và một lắc tay 1,41 chỉ vàng tây, tổng trị giá gần 30 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin, Phòng CSHS đã phân công tổ công tác phối hợp Công an phường Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét nghi phạm.

Chưa đến 24 giờ sau, lực lượng công an đã xác định Vinh là nghi phạm gây án và triệu tập về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Vinh đã thừa nhận hành vi vi phạm. Vinh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vinh sử dụng xe của vợ, tháo biển số thật, gắn biển số giả nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Sau khi gây án, Vinh thay đổi trang phục, tháo biển số giả rồi mang toàn bộ số vàng cướp giật về xã Thăng Bình bán được 25 triệu đồng.