Thanh niên trộm 6 con gà bị công an mời làm việc, phát hiện dương tính ma túy 07/01/2026 12:08

(PLO)- Thanh niên ở TP Đà Nẵng trộm sáu con gà bị công an mời lên đồn làm việc, phát hiện dương tính với ma túy.

Ngày 7-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Đồng Dương vừa xử lý vi phạm hành chính đối với NNP (33 tuổi, ngụ xã Đồng Dương) về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.

P trộm gà bị công an mời làm việc, phát hiện dương tính ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, tối 11-12-2025, P lợi dụng đêm tối, lén lút đột nhập nhà ông NĐT (ngụ xã Đồng Dương) để trộm cắp sáu con gà đem bán với giá 960.000 đồng.

Quá trình làm việc, nhận thấy P có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Công an kiểm tra, xác định P dương tính với chất ma túy loại Heroin.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Đồng Dương tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.