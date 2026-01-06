Khổ sở vì ở cạnh lò mổ heo 06/01/2026 11:55

Nhiều người dân ở thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh cũ, nay là xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng phản ánh đến PLO về lò mổ heo của ông LTP nằm trong khu dân cư đang "khủng bố" cuộc sống của họ suốt ngày đêm.

Theo người dân lò mổ này gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Bà Tú tố lò mổ heo của hàng xóm gây ô nhiễm. Ảnh: TN

Huyện cũ từng yêu cầu di dời lò mổ

Ghi nhận của PV, lò mổ của ông P nằm ngay cạnh, phía sau nhà mẹ bà Tú. Lò mổ được quây kín bằng tường gạch. Bên trong, chủ lò mổ lưu trữ heo. Cạnh lò mổ, một diện tích đất đọng nước đặc quánh, nhếch nhác, bốc mùi hôi thối.

Theo bà Tú, lò mổ tồn tại từ năm 2012, xây chồng lấn lên đất do xã quản lý. Gần 13 năm qua, gia đình bà luôn sống trong cảnh ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. Lò mổ hoạt động thời điểm từ 1 đến 5 giờ sáng hàng ngày.

“Trước khi giết mổ, heo trăn trối, tiếng kêu rất ghê. Mẹ tôi gần 90 tuổi không thể ngủ ngon giấc vì tiếng ồn, ăn không ngon vì mùi hôi thối”, bà Tú bức xúc.

Ngoài ra, hàng đêm tư thương đi xe đến lò mổ lấy thịt, tiếng động cơ xe cộ, vật dụng leng keng khiến cuộc sống đảo lộn.

Quá bức xúc, năm 2022, bà Tú làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết, trả lại môi trường sống đảm bảo cho gia đình. Qua nhiều lần giải quyết của cấp xã, huyện cũ yêu cầu di dời nhưng đến nay lò mổ vẫn tiếp tục hoạt động.

Trong thời gian này, bà Tú nhiều lần có đơn yêu cầu giải quyết. UBND huyện Đại Lộc cũ có văn bản yêu cầu hộ ông P di dời đến nơi khác xa khu dân cư, hoàn thành trước 30-6-2025.

“Nếu hộ ông P vẫn tiếp tục thực hiện việc giết mổ, giao UBND xã Đại Thạnh (cũ) thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định”, huyện Đại Lộc cũ yêu cầu.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Linh (63 tuổi, sống cạnh lò mổ) cho biết, hoạt động từ lò mổ làm xáo trộn cuộc sống. Không có cách nào khác, gia đình ông dùng vải nhét các kẻ hở, để hạn chế mùi hôi, tiếng ồn.

“Việc này kéo dài nhiều năm, không phải một hai ngày. Tôi mong chính quyền giải quyết sớm cho gia đình, di dời lò mổ để ổn định cuộc sống, cứ như vậy không chịu nổi”, ông Linh nói.

Ông Linh nhét các kẻ hở để hạn chế tiếng ồn, mùi hôi. Ảnh: TN

Chúng tôi tiếp tục tìm gặp một hộ dân khác, ông Nguyễn Quang Kiêm (48 tuổi, nhà sát lò mổ của ông P) cho biết, hoạt động lò mổ trước đây ảnh hưởng nhiều, đến nay ở mức tương đối.

Theo ông Kiêm, mỗi lần lò mổ nhập heo gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới gia đình. Còn hoạt động giết mổ diễn ra ban đêm, gia đình đóng cửa kín nên không đáng lo ngại.

"Nếu như chuyển được lò mổ đi nơi khác thì tốt, dù sao lò mổ tồn tại ít hay nhiều cũng ảnh hưởng tới gia đình, hàng xóm. Còn chuyển như thế nào thì chuyện của gia đình anh P và cơ quan chức năng", ông Kiêm nói.

Trong khi đó, ông LTP (chủ lò mổ), thừa nhận hoạt động của gia đình có ảnh hưởng, nhưng không đến mức nghiêm trọng như phản ánh. Việc này, ông đã nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết.

“Bây giờ xã chưa tập trung được các lò giết mổ, khi nào xã đáp ứng được thì gia đình tôi sẽ di chuyển vào”, ông Phúc nói.

Ông cho hay, trước đây đã từng di chuyển đến lò mổ tập trung, nhưng không đảm bảo nên đã báo cáo, xin phép tiếp tục thực hiện tại nhà.

Sẽ giải quyết sớm

Trao đổi với PV, ông Trần Công Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh của người dân. UBND xã sẽ giao Phòng Kinh tế thu thập chứng cứ, lấy ý kiến dân cư giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi các bên.

Theo ông Phụng, vụ việc trước đây đã được UBND xã Đại Thạnh và UBND huyện Đại Lộc cũ giải quyết, nhưng chưa dứt điểm. Khi sáp nhập, xã Phú Thuận không được tiếp nhận các hồ sơ liên quan vụ việc, do đó dẫn tới kéo dài.

“Chính quyền xã sẽ tập trung nghiên cứu, cần có thời gian đảm bảo quy định pháp luật. Bởi vấn đề này không thể giải quyết sớm trong ngày một ngày hai, nếu được thì mấy năm nay đã giải quyết xong”, ông Phụng nói.

Gia đình ông Linh phải bịt kín các lỗ thông gió. Ảnh: TN

Về nội dung lò mổ này xây trên đất do UBND xã quản lý, ông Phụng cho hay Phòng Kinh tế đã báo cáo sơ bộ, chắc chắn có sai quy định. Tuy nhiên, lò mổ này đã được cấp phép theo quy định, ông Phụng bày tỏ sự khó hiểu.

“Xã sẽ mời ông P lên cung cấp các giấy tờ pháp lý của lò mổ, các điều kiện giao đất, thuê đất… Nếu không đảm bảo thì đề nghị thực hiện các bước theo quy định”, ông Phụng nói.