TP.HCM triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm kết nối với Tây Ninh 11/03/2026 14:27

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành triển khai quyết liệt, thần tốc các dự án trọng điểm này.

TP.HCM đang nỗ lực triển khai các dự án trọng điểm, liên kết vùng - trong hình là dự án dự án Quốc lộ 50. Ảnh: ĐT

Hạ tầng là đòn bẩy phát triển kinh tế

Theo Văn phòng UBND TP, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, việc đầu tư hệ thống giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại kết nối Đông Nam bộ và Tây Nam bộ thông qua TP.HCM không đơn thuần chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa các địa phương, mà còn là đòn bẩy quan trọng góp phần phát huy tiềm năng kinh tế. Từ đó, tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai "thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa”, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho TP trong kỷ nguyên vươn mình. Trong đó cần chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, UBND TP giao các Sở ngành, UBND phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án. Giao Sở xây dựng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, sơ đồ tiến độ các dự án, trình UBND TP. Trong đó, kế hoạch phải xác định rõ “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm các mốc tiến độ.

Dự án Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, đối với các dự án đang triển khai thi công cần hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác trước ngày 30-6 gồm Vành đai 3, Quốc lộ 50; dự án TP.HCM - Mộc Bài trong quý IV-2027.

Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi như: Vành đai 4, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, trục động lực Bình Dương – Tây Ninh khởi công trong Quý II-2026; hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV- 2027 (riêng dự án Vành đai 4 trong năm 2029).

Đối với các dự án đang lập chủ trương đầu tư cần hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đường mở mới Tây Bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Bứa, Quốc lộ 50B, đường Lê Văn Lương và ĐT.826C, đường nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong tháng 4 -2026. Các dự án khởi công trong Quý III-2026, hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong quý IV-2027.

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Trao đổi với PLO, ngày 11-3, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết hiện nay Ban cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ dự án Quốc lộ 50. Hiện dự án đang đạt hơn 92% tổng tiến độ. Trong đó, có hơn 4 km đã hoàn thành toàn bộ, hơn 2 km đang tiếp tục hoàn thiện tuyến chính, vỉa hè, dù vẫn vướng mặt bằng.

Chủ đầu tư đang làm việc với địa phương để giải quyết mặt bằng trong tháng 3-2026. Tất cả đang đảm bảo mục tiêu đưa dự án hoàn thành trước 30-6-2026 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Dự án Quốc lộ 50 sẽ hoàn thành trước 30-6. Ảnh: ĐT

Tương tự, đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM, Ban Giao thông cho biết hiện nay TP.HCM vẫn đang kiểm soát tốt, với tổng khối lượng đạt khoảng 73,1% và dự án có 100% mặt bằng, thuận lợi cho các nhà thầu triển khai dự án. TP.HCM phấn đấu hoàn thành vào ngày 30-6. TP.HCM đã cơ bản xử lý các vấn đề liên quan đến năng lực thi công, nguồn vật liệu và di dời hạ tầng kỹ thuật.

"Dự kiến, đến ngày 30-4, phấn đấu thông xe khoảng 15,5 km và thông xe kỹ thuật một số đoạn cao tốc. Đến ngày 30-6, sẽ cơ bản thông xe và thông xe kỹ thuật phần cao tốc toàn tuyến" - Ban Giao thông thông tin.

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hiện nay dự án đang triển khai song hành cao tốc. Đối với tuyến chính cao tốc, Ban Giao thông đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 4-2026.

Các nhiệm vụ đề ra như sau: Từ tháng 11-2025 đến tháng 2-2026 sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Sau đó đàm phán, ký hợp đồng nhà đầu tư trong tháng 3-2026. Khởi công xây dựng dự án trong tháng 4-2026. Hoàn thành đưa vào khai thác tháng 12-2027.

Đối với dự án Vành đai 4 TP.HCM, hiện nay TP.HCM đang giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trong đó, phải hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19-5 năm nay.