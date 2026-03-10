Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội? 10/03/2026 17:20

(PLO)- UBND TP.HCM giao các đơn vị nghiên cứu hướng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ theo phương án đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội.

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sau cuộc họp lắng nghe báo cáo về phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về phương án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Phó Chủ tịch UBND TP đã giao Sở QH-KT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed hoàn thiện phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến của dự án.

Phương án tuyến phải đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 123/2025 và Nghị định số 67/2026 của Chính phủ. Sau đó, trình, thẩm định UBND TP.HCM trong tháng 3-2026.

Khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: NHƯ NGỌC

Trong đó, lưu ý các đơn vị cần đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, hạn chế tối đa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định.

Đồng thời, đảm bảo khoảng cách an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình hiện trạng trên tuyến, các công trình dự kiến triển khai trong thời gian tới như không gian ngầm công viên 23/9, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, các cầu, tuyến đường,...

Đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, các đơn vị cần nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này. Đồng thời bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.