TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Cần Giờ, Phú Mỹ, Khu liên hợp Rạch Chiếc 02/03/2026 20:01

(PLO)- TP.HCM yêu cầu các đơn vị bám sát các mốc thời gian từ tháng 3-2026 đối với dự án PPP và BOT, bao gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp mới đây về tiến độ thực hiện một số dự án BOT trọng điểm và dự án PPP. Trong đó có các dự án trọng điểm như cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Từ đó, bảo đảm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đúng quy định, tiến độ.

TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và các dự án BOT.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thay thế quy định về quản lý, thực hiện dự án PPP sau sáp nhập, trình trước ngày 10-3-2026.

Sở, ngành và nhà đầu tư hoàn thiện kế hoạch chi tiết để triển khai các bước tiếp theo đối với ba dự án PPP gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, trình UBND TP.HCM trước ngày 5-3-2026.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ động rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định theo đúng quy định pháp luật.

Về lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP.

Đối với dự án Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, UBND TP giao Sở Tài chính chủ động rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các hạng mục công trình thể thao phục vụ thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, bảo đảm tiêu chí đăng cai các giải đấu quốc tế, châu Á, Olympic.