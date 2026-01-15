TP.HCM động thổ cầu Phú Mỹ 2: Giảm áp lực đường hiện hữu, tiết kiệm hàng triệu giờ di chuyển 15/01/2026 11:03

(PLO)- Dự án cầu Phú Mỹ 2 là công trình giao thông chiến lược mở trục kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới giữa TP.HCM, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành.

Sáng 15-1-2026, UBND TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group - chủ đầu tư dự án) tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, dự án cầu Phú Mỹ 2 không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển liên vùng giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ hình thành một trục kết nối giao thông trực tiếp, thông suốt từ khu đô thị phía Nam TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: CĐT

Theo ông Dinh, cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho hoạt động logistics, giúp giảm từ 30–40% chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và hành khách, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, dự án còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc khi ước tính mỗi năm sẽ tiết kiệm hàng triệu giờ di chuyển cho người dân, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và góp phần cải thiện chất lượng sống đô thị.

Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) phối hợp cùng các tổng thầu uy tín triển khai. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, khai thác lâu dài.

Khẳng định quyết tâm của chính quyền thành phố, ông Dinh cho biết UBND TPHCM sẽ chỉ đạo quyết liệt, theo dõi sát sao và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong suốt quá trình triển khai, nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, TP đặc biệt chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, minh bạch và nhân văn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Cầu Phú Mỹ 2 có vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, liên vùng; mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực phía Nam, phía Đông, thực hiện định hướng phát triển theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng, lấy hạ tầng giao thông làm động lực phát triển của TP.HCM.

Đáng chú ý, cầu Phú Mỹ 2 là dự án đầu tiên tại TP.HCM áp dụng giải pháp đường nhiều tầng, gồm tuyến đường dưới mặt đất kết hợp hai tầng cầu cạn. Giải pháp này được lựa chọn do một số đoạn tuyến, đặc biệt khu vực đường Hoàng Quốc Việt, có lộ giới hẹp, không đáp ứng yêu cầu mở rộng đường theo phương án truyền thống.

Cầu Phú Mỹ 2 có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỉ đồng, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (khu Nam TP.HCM), kết thúc tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 Công trình giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; hình thành trục giao thông liên vùng mới; rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics; thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu Đông TP.HCM và khu vực Biên Hòa - Đồng Nai theo hướng xanh, bền vững.

Việc động thổ dự án quy mô lớn cầu Phú Mỹ 2 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm và khát vọng phát triển mạnh mẽ của TP.HCM hướng tới tầm nhìn siêu đô thị tương lai, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân đồng thời củng cố vị thế Thành phố trong khu vực và quốc tế.