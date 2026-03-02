Hộ dân khiến Quốc lộ bị 'thắt cổ chai' đã chịu di dời 02/03/2026 08:17

(PLO)- Sau thời gian dài được vận động, hộ dân lấn chiếm mặt bằng, khiến Quốc lộ 49 bị "thắt cổ chai" đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao đất.

Ngày 2-3, ông Nguyễn Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết hộ ông D.T.L đã hoàn tất việc thu dọn tài sản và rời đi, trả lại mặt bằng thi công mở rộng nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49.

Hộ dân đã chịu di dời, bàn giao mặt bằng để đơn vị xây dựng thi công

Hiện tại, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã tiếp nhận hiện trường và bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế để triển khai các hạng mục cuối cùng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, căn nhà cấp bốn diện tích hơn 40 m2 cùng hàng quán của gia đình ông L. đã được tháo dỡ hoàn toàn. Máy móc, thiết bị đang tiến hành san ủi, tạo mặt bằng thông thoáng để chuẩn bị thảm nhựa.

Trước đó, PLO đã thông tin về tình trạng Quốc lộ 49 tại nút giao với cầu Mỹ An xảy ra tình trạng đường bị "thắt cổ chai" tiềm ẩn nguy hiểm do một hộ dân chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thời điểm hộ dân chưa chịu di dời, đoạn Quốc lộ 49 này bị thắt cổ chai.

Dù dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê (tổng mức đầu tư 85 tỉ đồng) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, nhưng một làn đường sát sông Phổ Lợi bị tắc nghẽn hoàn toàn bởi căn nhà của hộ ông L.

Về mặt pháp lý, khu đất này do Nhà nước quản lý. Cách đây 10 năm, chính quyền địa phương đã thực hiện thu hồi, bồi thường và bố trí tái định cư cho gia đình ông L. Tuy nhiên, sau đó ông L. quay lại lấn chiếm, dựng quán bán cháo trên đất hành lang an toàn giao thông.

Đến cuối năm 2025, UBND phường Dương Nỗ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, xác định trường hợp này không đủ điều kiện bồi thường hay bố trí tái định cư lần hai. Sau quá trình kiên trì vận động và lên phương án cưỡng chế của cơ quan chức năng, hộ dân này đã đồng ý tự nguyện bàn giao mặt bằng.