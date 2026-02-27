Đà Nẵng: Chốt 129 ngày hoàn thiện đường ven biển 129 27/02/2026 11:44

Sáng 27-2, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dự lễ ra quân dự án hoàn thiện đường ven biển 129 - Võ Chí Công.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (áo vest, chính giữa) kiểm tra tại dự đường ven biển 129. Ảnh: TN

Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình giao thông và Nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư; được chia thành hai dự án thành phần gồm: hoàn thiện đường ven biển 129 và các đường nối; với tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỉ đồng.

Riêng thành phần dự án hoàn thiện đường ven biển 129, đến nay đã hoàn thành khối lượng 566/914 tỉ đồng (62%). Công tác giải phóng mặt bằng đạt 23,34/26,5 km, còn vướng 3,16 km tại các xã thuộc huyện Núi Thành cũ.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND TP phân cấp cho cơ quan thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường để các cơ quan, đơn vị liên quan có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuyến đường sắp hoàn thành, đưa cả hai chiều vào sử dụng. Ảnh: TN

Đồng thời, chủ đầu tư đề nghị thay đổi phương án xử lý đất nền yếu, để rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu trong 129 ngày đêm hoàn thành, đưa tuyến đường vào phục vụ nhân dân.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, dự án này chậm so với kế hoạch và được UBND tỉnh Quảng Nam cũ gia hạn, lần này không còn đường lui, quyết tâm làm cho bằng được.

“Kế hoạch đặt ra 129 ngày để hoàn thiện, UBND TP biểu dương việc đó. Sắp tới các dự án trọng điểm của TP đều làm việc như vậy, đều phải có kế hoạch chi tiết triển khai. UBND TP và cá nhân tôi sẽ kiểm tra, giám sát”, ông Hưng nói.

Ông Trần Nam Hưng lì xì các công nhân thi công tại công trường. Ảnh: TN

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị phải làm rõ chi tiết, cụ thể từng công việc trong kế hoạc 129 ngày. “Đã nói là phải làm, hứa là phải thực hiện, phải có kết quả cụ thể. Chúng tôi sẽ đánh giá năng lực cán bộ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thông qua những việc cụ thể đó”, ông Hưng nhấn mạnh.

Thống nhất với mục tiêu 129 ngày hoàn thiện, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng cũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần của chủ đầu tư.

Ông Vĩnh đề nghị chủ đầu tư lên kế hoạch hàng tuần, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan, nếu chậm, vướng mắc ở đâu báo cáo ngay cho lãnh đạo TP.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao quà cho các đơn vị. Ảnh: TN

“Bây giờ không nói chung chung nữa, sau một lần chậm nhắc nhở, lần thứ hai phê bình, lần thứ ba thì... Làm được thì tuyên dương, làm không được thì phê bình, khiển trách, điều chuyển, phải sòng phẳng như vậy! Còn khó khăn các đồng chí báo lên cấp trên xin ý kiến giải quyết”, ông Vĩnh nói.