ACV và loạt nhà thầu sân bay Long Thành liên tục thay đổi nhân sự cấp cao 26/02/2026 11:07

(PLO)- Ông Vũ Thế Phiệt không còn là người đại diện pháp luật của ACV, nhiều doanh nghiệp trong liên danh Vietur cũng biến động lãnh đạo

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành vừa đồng loạt thay đổi nhân sự cấp cao.

Trong đó, ACV thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, vừa được bổ nhiệm kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25-2 cho đến khi có quyết định mới.

Trước đó, vị trí này do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.

Ông Vũ Thế Phiệt (bên trái) và ông Lê Văn Khiên. Ảnh: ACV

Việc thay đổi nhân sự không gây bất ngờ vì đầu tháng 2, ông Lê Văn Khiên đã thay ông Vũ Thế Phiệt ký ban hành nhiều văn bản quan trọng.

Cụ thể, ông Khiên ký quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, thay ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV đảm nhận nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành ACV kể từ ngày 2-2. Hiện ACV chưa có tổng giám đốc, nên có thể hiểu ông Hùng là người đứng đầu Ban điều hành ACV.

Nhà thầu thi công cũng biến động nhân sự

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành - cũng vừa công bố miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới từ ngày 13-2. Doanh nghiệp không nêu lý do miễn nhiệm.

Sau đó, HĐQT Vinaconex bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuấn là thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Vinaconex.

Dự án sân bay Long Thành đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất vào tháng 6 tới đây. Ảnh: V.LONG

Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex với tỉ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.

Một nhà thầu khác trong liên danh Vietur là Công ty CP Đầu tư xây dựng Newtecons cũng thay đổi nhân sự cấp cao. Vị trí tổng giám đốc được chuyển từ ông Võ Thanh Liêm sang ông Nguyễn Quang Thụy. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong làm thành viên HĐQT, đồng thời miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Huấn theo nguyện vọng cá nhân.