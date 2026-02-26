ACV và loạt nhà thầu sân bay Long Thành liên tục thay đổi nhân sự cấp cao

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành vừa đồng loạt thay đổi nhân sự cấp cao.
Trong đó, ACV thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, vừa được bổ nhiệm kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25-2 cho đến khi có quyết định mới.
Trước đó, vị trí này do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.
Việc thay đổi nhân sự không gây bất ngờ vì đầu tháng 2, ông Lê Văn Khiên đã thay ông Vũ Thế Phiệt ký ban hành nhiều văn bản quan trọng.
Cụ thể, ông Khiên ký quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, thay ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV đảm nhận nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành ACV kể từ ngày 2-2. Hiện ACV chưa có tổng giám đốc, nên có thể hiểu ông Hùng là người đứng đầu Ban điều hành ACV.
Nhà thầu thi công cũng biến động nhân sự
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành - cũng vừa công bố miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới từ ngày 13-2. Doanh nghiệp không nêu lý do miễn nhiệm.
Sau đó, HĐQT Vinaconex bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuấn là thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc Vinaconex.
Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex với tỉ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.
Một nhà thầu khác trong liên danh Vietur là Công ty CP Đầu tư xây dựng Newtecons cũng thay đổi nhân sự cấp cao. Vị trí tổng giám đốc được chuyển từ ông Võ Thanh Liêm sang ông Nguyễn Quang Thụy. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong làm thành viên HĐQT, đồng thời miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Huấn theo nguyện vọng cá nhân.
Trong dự án sân bay Long Thành, ACV là chủ đầu tư gói thầu 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách”. Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất của toàn bộ dự án, tổng mức đầu tư hơn 35.200 tỉ đồng, thời gian thi công 39 tháng.
Đơn vị trúng thầu là Liên danh Vietur, gồm 10 thành viên. Đứng đầu liên danh là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC (ICTAS) của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các thành viên còn lại gồm nhiều doanh nghiệp xây dựng lớn trong nước như Vinaconex, Phục Hưng Holdings, Tổng công ty Xây dựng số 1, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Ricons, Newtecons, SOL E&C, Kết cấu thép ATAD và Hawee Cơ điện.
Trong số này, Vinaconex được đánh giá là doanh nghiệp có thể hưởng lợi lớn khi tham gia thi công gói thầu 5.10. Doanh nghiệp từng tham gia nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có Nhà ga T2 Nội Bài, sân bay Phú Bài và sân bay Cam Ranh.