Triển khai giai đoạn 1 bị trễ, vì sao ACV vẫn được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành ? 18/01/2026 13:24

(PLO)- Dù để chậm tiến độ giai đoạn 1 và đã bị yêu cầu kiểm điểm, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vẫn tiếp tục được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa quyết định giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Giai đoạn này gồm đường băng thứ ba và nhà ga hành khách thứ hai, công suất 25 triệu hành khách.

Tại giai đoạn 1, ACV được giao làm chủ đầu tư hai đường băng và nhà ga. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đường găng của dự án, ACV gặp vướng mắc ở khâu mời thầu. Doanh nghiệp này phải tổ chức hai lần mời thầu mới lựa chọn được nhà thầu thi công nhà ga hành khách.

Cùng với đó, thời gian thực hiện gói thầu nhà ga hành khách được điều chỉnh từ 33 tháng lên 39 tháng. Việc này khiến dự án sân bay Long Thành phải lùi sâu thời điểm khai thác sang giữa năm 2026, thay vì hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch.

Nhà ga sân bay Long Thành là đường găng của dự án. Ảnh: CTV

Vì vậy, trước khi trình Quốc hội chấp thuận lùi thời gian hoàn thành dự án sang năm 2026, Chính phủ đã yêu cầu ACV nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến việc chậm tiến độ. Hiện các đơn vị đã thực hiện kiểm điểm.

Dù chưa đạt yêu cầu mà Quốc hội đề ra trước đó, việc tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 được đánh giá là có cơ sở. Đây là doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp triển khai giai đoạn 1 và đã có kế hoạch vốn cho dự án.

Cụ thể, với đường băng thứ ba, tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỉ đồng, ACV có thể bố trí vốn ngay từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và 2025, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ.

Đối với nhà ga hành khách thứ hai và các hạng mục đồng bộ khác trong giai đoạn 2, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80.000 tỉ đồng. ACV dự kiến sử dụng nguồn vốn tự có kết hợp vốn vay.

Theo ACV, nếu tận dụng lực lượng nhân công, máy móc, thiết bị của các nhà thầu đang thi công sân bay Long Thành để triển khai ngay giai đoạn 2 sau khi hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 12-2025, sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí huy động. Đồng thời, việc này giúp tận dụng quy trình và các kinh nghiệm đã rút ra từ giai đoạn 1, qua đó nâng cao chất lượng và rút ngắn tiến độ thi công.

Về nhu cầu khai thác, năm 2025, sản lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ước khoảng 42 triệu lượt, gồm 18 triệu khách quốc tế và 24 triệu khách quốc nội. Theo phương án phân bổ, khi chuyển 80% khách quốc tế và 20% khách quốc nội sang sân bay Long Thành, ngay thời điểm khai thác, sân bay này sẽ phục vụ khoảng 17-18 triệu khách mỗi năm.

Như vậy, chỉ sau 2-3 năm đưa vào khai thác, sân bay Long Thành có thể đạt công suất thiết kế giai đoạn 1 là 25 triệu khách mỗi năm. Do đó, việc chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2, nhằm nâng công suất lên 50 triệu khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 trong giai đoạn 2025-2026, được xác định là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.