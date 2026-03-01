Nguyên lãnh đạo Cục Hàng không làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways 01/03/2026 13:23

(PLO)- Ông Võ Huy Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Ngày 1-3, đại diện Bamboo Airways xác nhận hãng vừa bổ nhiệm ông Võ Huy Cường giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Ông Võ Huy Cường nguyên là Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Ông có hơn 30 năm công tác trong ngành hàng không, nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành.

Giai đoạn 2022 - 2023, sau khi nghỉ hưu, ông đảm nhiệm vai trò cố vấn cao cấp của Bamboo Airways. Ông phụ trách tham mưu về bảo đảm an toàn khai thác bay và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sau một thời gian rời hãng vì lý do cá nhân, ông chính thức trở lại trong bối cảnh Bamboo Airways triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Tân Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways Võ Huy Cường.

Theo đại diện hãng, việc bổ nhiệm ông Võ Huy Cường nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm an toàn khai thác. Đây được xem là bước chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Song song với việc củng cố nhân sự cấp cao, Bamboo Airways đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo. Từ năm 2026, hãng dự kiến tuyển 1.000 tiếp viên hàng không. Lực lượng này sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn ngành và văn hóa dịch vụ của hãng, phục vụ kế hoạch mở rộng khai thác.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, dự kiến tăng thêm 8 - 10 máy bay mỗi năm. Hãng hướng tới khôi phục quy mô 30 máy bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt.

Mới đây, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, đã làm việc với đại diện Boeing. Hai bên trao đổi về việc tái khởi động các hợp đồng mua máy bay đã ký, đồng thời mở rộng hợp tác phù hợp với giai đoạn phát triển mới của hãng.