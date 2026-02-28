Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông khu vực phường Chợ Lớn 28/02/2026 15:57

(PLO)- Để di chuyển tránh các tuyến đường trên lộ trình diễu hành (ngày 1-3 và 3-3), người dân tham gia giao thông có thể lưu thông sát vào phần đường còn lại của các tuyến.

Ngày 28-2, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực phường Chợ Lớn phục vụ Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2026.

Theo PC08, lễ hội Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra rực rỡ từ mùng 8 đến rằm tháng Giêng tại khu vực phường Chợ Lớn. Điểm nhấn là lễ diễu hành nghệ thuật đường phố, rước kiệu Bà, múa lân sư rồng, hội đèn lồng và nhiều hoạt động văn hóa tại các hội quán.

Múa lân sư rộng cũng sẽ được diễn ra dịp phục vụ Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2026. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Lễ diễu hành nghệ thuật đường phố thường diễn ra vào chiều ngày rằm (15 tháng Giêng) với hàng ngàn diễn viên, nghệ nhân hóa trang thành các nhân vật trong văn hóa người Hoa như Phúc - Lộc - Thọ, Bát tiên, tiên nữ... cùng múa lân sư rồng, đi cà kheo trên các tuyến đường chính khu vực người Hoa sinh sống. Lễ hội là dịp tôn vinh, bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, mang đậm giá trị kết nối cộng đồng.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công tác tổ chức các hoạt động Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2026, PC08 thông báo như sau:

Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tuần du

Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 1-3 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lộ trình diễu hành: Xuất phát tại Hội Quán Nghĩa An (số 678 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn) - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi (Hội Quán Nghĩa An).

Diễu hành nghệ thuật đường phố

Thời gian: Từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 3-3 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lộ trình diễu hành: Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn) – Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Lộ trình thay thế

Để di chuyển tránh các tuyến đường trên lộ trình diễu hành vào các khung thời gian tổ chức (ngày 1-3 và 3-3) Lễ hội trên, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông sát vào phần đường còn lại hoặc lựa chọn di chuyển vào các đường song song, liền kề xung quanh lộ trình diễu hành.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2026 cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu dưới lòng đường đoạn tổ chức hoạt động hoặc tại các giao lộ để xem gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.