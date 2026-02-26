TP.HCM bất ngờ có mưa trái mùa vào sáng sớm, khả năng kéo dài đến khi nào? 26/02/2026 09:05

(PLO)- Do rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên sáng sớm ngày 26-2 mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên sáng sớm mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM.

Mưa xuất hiện ở phường Phú Thọ Hòa sáng ngày 26-2. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo trong khoảng ba giờ tới (kể từ 8 giờ) mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc nhiều phường, xã đã xuất hiện mưa vào sáng sớm, sau đó mở rộng ra nhiều nơi khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự báo trong ngày 27-2, TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trái mùa, lượng mưa nhiều nhất sẽ vào buổi chiều.

Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo, vào tháng 3 và tháng 4, tại khu vực Nam Bộ một số ngày sẽ có mưa dông trái mùa. Đến tháng 4 bắt đầu xuất hiện mưa chuyển mùa, tuần đầu và tuần giữa tháng 5 tại khu vực Nam Bộ bước vào đầu mùa mưa.