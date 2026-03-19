Cần Thơ phê duyệt quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng lớn có sân golf 36 lỗ 19/03/2026 15:57

(PLO)-UBND TP Cần Thơ có quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có sân golf 36 lỗ, với diện tích hơn 2.945 ha, tọa lạc tại 4 xã.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ hồi tháng 8-2025. Ảnh: NN

Theo đó, vị trí khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng hơn 2.945 ha, thuộc ranh giới hành chính của các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Khu vực có tứ cận tiếp giáp như sau, phía Bắc giáp xã Châu Thành; Phía Nam giáp xã Thạnh Hòa; Phía Đông giáp xã Phú Hữu; Phía Tây giáp xã Đông Phước. Quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP Cần Thơ tại khu vực Hậu Giang (cũ) theo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với khu vực các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Thạnh Hòa.

Hình thành khu đô thị có bản sắc riêng, phù hợp với đặc điểm đô thị Mekong và định hướng phát triển chung của TP Cần Thơ; bảo đảm tổ chức không gian, sử dụng đất hợp lý theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững…

Theo quyết định, nơi đây sẽ là khu đô thị mới phát triển theo hướng hiện đại, có vai trò là cực tăng trưởng phía Nam của TP Cần Thơ, đóng góp vào việc mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch.

Đồng thời là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí mang tính trải nghiệm, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf, khu sự kiện - lễ hội... để hình thành điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là khu vực phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm cung cấp đầy đủ các chức năng đô thị như nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, không gian công cộng chất lượng cao, phù hợp với quy mô dân số quy hoạch và yêu cầu phát triển trong tương lai.

Và là khu đô thị sinh thái, thông minh, có tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu với mô hình đô thị phát triển bền vững, phát thải thấp.

Cũng theo quyết định, định hướng các chức năng chính trong khu vực gồm Dịch vụ - công cộng đô thị như dịch vụ công cộng, y tế, giáo dục; Khu đô thị gồm đất ở biệt thự, đất ở liền kề, đất tái định cư…: Khu du lịch, khu nghỉ dưỡng…; Các khu vực trải nghiệm văn hóa - thể thao gồm khu công viên nước, sân golf 36 lỗ; Các khu công viên, cây xanh vườn hoa, mặt nước, hồ cảnh quan...