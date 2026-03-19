Cần Thơ dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa mới, kiện toàn các chức danh chủ chốt 19/03/2026 10:54

(PLO)- Thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ khóa mới dự kiến vào ngày 27 hoặc 28-3; bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4-2026.

Ngày 19-3, Ủy ban bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại đây, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Tỉ lệ cử tri TP tham gia bầu cử đạt 99,88%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Kết quả là TP đã bầu đã bầu được 18 ĐBQH, 2.207 đại biểu HĐND cấp xã, đặc biệt là bầu đủ số lượng 84/84 đại biểu HĐND TP. Một đặc biệt nữa, đó là Cần Thơ không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu thêm.

Theo Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ, thời gian tới, các công việc sau bầu cử vẫn còn nhiều, ông đề nghị UBBC TP, Thường trực HĐND TP tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, UBBC TP, sau thời gian ba ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử, nếu không có trường hợp nào khiếu nại về kết quả bầu cử thì UBBC khẩn trương thực hiện việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho các đại biểu vừa trúng cử để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu bắt tay ngay vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND theo quy định của Luật Bầu cử.

UBBC chuẩn bị các công việc để thực hiện tổng kết công tác bầu cử, xét thi đua khen thưởng trong công tác bầu cử theo kế hoạch của UBBC thành phố; Chuẩn bị nội dung báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Thường trực HĐND TP căn cứ các quy định, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của kỳ họp, phải tiến hành thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định, để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND các cấp. Trong đó, ông lưu ý công tác nhân sự bám theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

“Khả năng HĐND TP sẽ họp vào ngày 27 hoặc 28-3, do vậy các địa phương phải chủ động cho việc họp để tránh trùng thời gian với HĐND TP tổ chức” – ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ

Đồng thời, sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND các cấp sớm hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền để phê chuẩn kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND TP, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4-2026 theo chỉ đạo tại Công văn số 401 của Đảng ủy Quốc hội và Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND TP, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3-4-2026.