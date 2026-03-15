Cần Thơ: 22 xã, phường có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100% 15/03/2026 18:11

(PLO)- Tính đến 15 giờ ngày 15-3, tỉ lệ cử tri TP Cần Thơ đi bầu cử đạt rất cao, 95,05%; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Ngày 15-3, hàng triệu cử tri trên địa bàn TP Cần Thơ đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, đến 15 giờ ngày 15-3, toàn thành phố có 2.734.958/2.877.839 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 95,05%.

Trong đó, có 22/103 xã, phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ 100%, gồm Long Phú 1, Vị Thanh, Mỹ Quới, Hỏa Lựu, Nhơn Ái, Phú Lộc, Tân Hòa, Trường Long, Vĩnh Lợi, Vị Thủy, Hòa Tú, Lâm Tân, Ngọc Tố, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1, Vĩnh Tường, Trường Long Tây, Long Bình, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Cờ Đỏ, Thới Hưng.

Trước đó, trong ngày 14-3, trên địa bàn thành phố có 107 khu vực bỏ phiếu riêng (gồm 103 khu vực bỏ phiếu riêng của toàn bộ lực lượng công an thành phố và công an xã, phường; 4 khu vực bỏ phiếu riêng thuộc lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự thành phố) đã tổ chức bầu cử sớm. 100% cử tri ở các khu vực này đã hoàn thành việc bầu cử.

Cũng theo báo cáo, cử tri phấn khởi, tích cực hưởng ứng ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự quan tâm và nhận thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ công dân.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Giao thông trên địa bàn được đảm bảo thông suốt.

Thông tin liên lạc được duy trì ổn định, thông suốt. Tất cả các tổ bầu cử đều thực hiện báo cáo tiến độ, diễn biến của ngày bầu cử về ủy ban bầu cử các cấp thông qua nhiều kênh như điện thoại bàn, thư điện tử, Zalo… bảo đảm việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng ráo, thuận tiện cho cử tri đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử.

Sáng cùng ngày, hòa trong không khí vui tươi trong ngày hội toàn dân, từ sáng sớm loa phát thanh phường ở Cần Thơ đã thông báo kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu và thông tin các bước trong quy trình bỏ phiếu...

Những người làm công tác phục vụ tại các điểm bỏ phiếu đã mặc trang phục chỉnh tề, vệ sinh lại xung quanh khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc bầu cử.

Ông Lê Quang Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22, phường Ninh Kiều.

Ông Lê Quang Tùng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 22, phường Ninh Kiều. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, với cương vị là cử tri đi bầu, ông Lê Quang Tùng, cho biết trong không khí vui tươi của ngày hội lớn, cử tri cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông cảm thấy xúc động, tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

“Khi cầm phiếu cử tri trên tay, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm rất lớn của công dân khi đi bỏ phiếu bầu ra những người đại diện cho mình. Ở đây không chỉ thực hiện nghĩa vụ của công dân khi bầu cử mà còn là quyền và trách nhiệm, gửi gắm niềm tin của cử tri, nhân dân với các ứng cử viên, những người sẽ là đại diện cho cử tri và nhân dân để góp phần xây dựng đất nước, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” – ông Lê Quang Tùng nói.

Với cương vị là Bí thư Thành ủy, ông Lê Quang Tùng bày tỏ: “tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, bà con cử tri thành phố sẽ đi bầu đông đủ, đúng luật, góp phần vào thành công chung của ngày hội bầu cử của đất nước.

Mỗi lá phiếu bầu của bà con là sự chung tay, góp sức vào xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển. TP Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm, động lực của vùng ĐBSCL”.

Cử tri Nguyễn Thành Tâm (ngụ khu vực 6, phường Ninh Kiều), cho biết sẽ lựa chọn những người ưu tú, xứng đáng để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Vì đó sẽ là những người có đầy đủ trình độ, năng lực và có khả năng xây dựng pháp luật, có khả năng điều hành các hoạt động để đưa kinh tế, xã hội của đất nước ngày càng phát triển, nhất là ở tại địa bàn TP Cần Thơ, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Cử tri chúng tôi kỳ vọng những ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có đầy đủ trình độ, năng lực, sát dân, gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Chẳng những lắng nghe không mà còn đề đạt nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội và HĐND các cấp để giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri cũng như những kiến nghị của cử tri về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương” – ông Tâm bày tỏ.