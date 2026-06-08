Ông Trần Cẩm Tú: Xây dựng làng quê thành nơi đáng sống, nông dân có thu nhập tốt hơn 08/06/2026 13:24

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam đổi mới mạnh tổ chức và hoạt động, đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Sáng 8-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh đại hội lần này không chỉ tổng kết nhiệm kỳ vừa qua mà còn phải xác định tầm nhìn và hướng đi mới để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao đời sống người dân ở khu vực nông thôn.

Nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn

Đánh giá nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Ban Bí thư cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nông nghiệp và khu vực nông thôn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại. Trong đó, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ, năng suất lao động chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số còn chậm. Tình trạng được mùa mất giá vẫn xuất hiện ở một số nơi. Ô nhiễm môi trường nông thôn còn diễn biến phức tạp.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại đại hội. Ảnh: V.LONG

Ông Trần Cẩm Tú cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn và phát triển theo chuỗi giá trị. Mục tiêu là hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Song song đó là xây dựng người nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, làm chủ quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả hơn. Hoạt động của hội phải hướng mạnh về cơ sở, nắm sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và khắc phục tình trạng hình thức, thành tích.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là phải lấy người nông dân làm trung tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu của mọi hoạt động. Theo đó, các cấp hội cần tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường.

Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, từ tổ chức sản xuất, chuẩn hóa quy trình đến truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế, bảo hiểm và kinh tế tư nhân

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Hội Nông dân tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân cần triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án đã được phê duyệt. Trong đó có việc phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội cũng được giao tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua các chương trình và kế hoạch cụ thể.

Một nội dung khác được lưu ý là tăng cường đối thoại với nông dân để người dân được biết, được bàn, được tham gia giám sát và được hưởng thành quả phát triển.

“Tôi tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ tạo được bước phát triển đột phá cho công tác hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới…”- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.