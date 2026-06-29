TP.HCM: Từ 20-7, người yếu thế được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà 29/06/2026 17:42

(PLO)- Người yếu thế tại TP.HCM có thể đăng ký nhu cầu qua ứng dụng Công dân số để được cán bộ, công chức đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục hành chính.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục vụ tại nhà theo yêu cầu của người yếu thế trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu đã có nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Tuy nhiên một số thủ tục hành chính, công việc hành chính chưa được cung cấp dưới dạng toàn trình.

Một số thủ tục hành chính có quy định bắt buộc người dân phải hiện diện tại trụ sở cơ quan nhà nước, dẫn đến khó khăn cho những trường hợp người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai… (người yếu thế). Cạnh đó, còn phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: LÊ THOA

Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu nhắc nhở, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã về tác phong, thái độ giao tiếp, ứng xử khi hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng cá nhân” - Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội TP, UBND cấp xã rà soát thủ tục hành chính, công việc hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực công chứng, chứng thực, xác định những thủ tục hành chính, công việc hành chính bắt buộc người dân phải hiện diện tại trụ sở cơ quan nhà nước để có giải pháp hỗ trợ cho những người yếu thế.

Trong đó ưu tiên giải pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình một cách thực chất; bố trí lực lượng Đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, bưu chính công ích đến tại nhà người dân để hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết.

Đồng thời, báo cáo kết quả rà soát danh mục thủ tục hành chính, công việc hành chính phục vụ tại nhà theo yêu cầu và giải pháp thực hiện về UBND TP để chính thức thực hiện từ ngày 20-7-2026.

Sở Tư pháp có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu giải pháp để thực hiện việc công chứng, chứng thực, hộ tịch tại nhà cho người yếu thế đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của các địa phương. Việc này được báo cáo về UBND TP trước ngày 8-7-2026.

Trung tâm Chuyển đổi số TP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP), cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai giải pháp trên nền tảng Công dân số TP. Qua đó, cho phép người yếu thế được lựa chọn đăng ký nhu cầu phục vụ tại nhà (trường hợp không thể hoặc khó khăn để liên hệ trực tiếp); báo cáo UBND TP trước ngày 10-7.