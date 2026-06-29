Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng 29/06/2026 15:12

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức lực lượng gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.

Sáng 29-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29-6-1946 – 29-6-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa.

Ông nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng, phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn lực lượng Pháo binh-Tên lửa phải thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Lực lượng phải xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh-Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần-kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.

Đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh-Tên lửa Việt Nam. Huấn luyện hôm nay không thể chỉ để hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, bài bắn, mà phải để chiến đấu được, chiến đấu thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng đẩy mạnh làm chủ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần-kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần-kỹ thuật phù hợp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cán bộ, chiến sỹ Pháo binh-Tên lửa thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, tư duy công nghệ, tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh; biết làm chủ trang bị hiện đại, dữ liệu, quy trình, tình huống và làm chủ chính mình.

Lực lượng phát huy giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Cùng đó, quan tâm cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, độc hại, nguy hiểm…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ đội Pháo binh-Tên lửa cũng phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Một lực lượng hỏa lực mạnh phải được đặt trên nền tảng lòng dân vững; nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải gần dân, trọng dân, dựa vào dân, vì nhân dân mà chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chúng ta phải quyết tâm xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện mới. “Truyền thống đã rất vẻ vang, tương lai đòi hỏi phải vẻ vang hơn nữa, phải chứng minh năng lực đổi mới, làm chủ công nghệ, tổ chức tác chiến hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” – ông nói.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, Bộ Quốc phòng, đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.