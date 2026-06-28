Dự kiến chi 16,4 nghìn tỉ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc 28/06/2026 11:11

(PLO)- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và kiện toàn nhân sự sẽ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và do kiện toàn, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, các địa phương đang khẩn trương triển khai tổng thể việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố gắn với phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Đối với các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp cũng phải kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố theo Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Do đó, cần thiết phải có chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp nhưng nghỉ việc để kiện toàn, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Theo dự kiến của Bộ Nội vụ, khoảng 16,4 nghìn tỉ đồng sẽ được chi hỗ trợ cho hơn 109.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và do kiện toàn nhân sự sẽ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025. Có ba nhóm đối tượng được áp dụng chính sách này.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư Chi bộ và trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp không thuộc đối tượng trực tiếp sắp xếp, tổ chức lại nhưng nghỉ việc do không đáp ứng được tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của Chính phủ và tiêu chuẩn cụ thể của địa phương cũng thuộc diện áp dụng. Tiêu chuẩn này được áp dụng theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ và bố trí nhân sự tại các thôn, tổ dân phố mới.

“Chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp nghỉ việc sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và kiện toàn đội ngũ nêu trên” – dự thảo nêu rõ.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn để ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, xem xét, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách đối tượng nghỉ việc, dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc này nhằm đảm bảo thời gian nghỉ việc của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố muộn nhất là 31-7-2026 và thực hiện chi trả chính sách muộn nhất là 30-9-2026.