Lâm Đồng tạm dừng tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh, thành phố khác 26/06/2026 11:01

(PLO)- Từ ngày 22-6, tỉnh Lâm Đồng tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ các tỉnh, thành khác hoặc từ các cơ quan Trung ương, cơ quan ngành dọc.

Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau khi xem xét đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các ý kiến liên quan.

Lâm Đồng tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức để chờ phân bổ biên chế chính thức năm 2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ các địa phương khác và các cơ quan Trung ương trong thời gian chờ được phân bổ biên chế chính thức năm 2026.

Cụ thể, từ ngày 22-6, các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh, cấp xã tạm dừng tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ các tỉnh, thành phố khác hoặc từ các cơ quan Trung ương, cơ quan ngành dọc và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Quy định này không áp dụng đối với những trường hợp đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thời gian này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc tham mưu việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo phân cấp quản lý. Việc sắp xếp phải bảo đảm không làm tăng số lượng người có mặt và không làm thay đổi cơ cấu biên chế đã báo cáo.

Riêng đối với hai lĩnh vực giáo dục và y tế, Thường trực Tỉnh ủy cho phép tiếp tục thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp viên chức trong nội bộ ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm hoạt động chuyên môn.