Sở Xây dựng Lâm Đồng kiến nghị giữ cán bộ tại trụ sở Đắk Nông, Bình Thuận cũ 15/06/2026 11:12

(PLO)- Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, không phải mọi thủ tục đều trực tuyến mà nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến phương án bố trí công chức, viên chức làm việc tại các trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ), ngày 15-6, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài chính đề nghị xem xét lại việc không chấp thuận bố trí cán bộ làm việc tại hai khu vực này.

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ.

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì lực lượng công chức, viên chức tại Đắk Nông và Bình Thuận không chỉ xuất phát từ nhu cầu quản lý nhà nước. Việc này còn nhằm bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp liên quan đến giao thông, hạ tầng trên địa bàn rộng lớn của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Như PLO đã đưa, Sở Nội vụ cho rằng đề xuất bố trí công chức, viên chức của một số sở, ngành tại các trụ sở cũ là chưa thật sự cần thiết. Lý do là nhiều thủ tục hiện đã được thực hiện trực tuyến hoặc có thể cử cán bộ đi công tác định kỳ.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng đặc thù của ngành hoàn toàn khác. Đây là cơ quan tham mưu quản lý nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp như quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị, thị trường bất động sản, nhà ở, giao thông vận tải, an toàn giao thông, bảo trì hạ tầng giao thông và xử lý thiên tai…

Sạt lở trên Quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận cũ.

Theo phân công hiện nay, Sở Xây dựng bố trí hai Phó Giám đốc cùng 22 công chức phụ trách trực tiếp địa bàn Đắk Nông và Bình Thuận cũ.

Lực lượng này thường xuyên xử lý các nhiệm vụ phát sinh liên quan đến sạt lở, mưa lũ, hư hỏng cầu đường, tai nạn giao thông nghiêm trọng, cấp phép xây dựng, quản lý vận tải và nhiều công việc cần có mặt ngay tại hiện trường.

"Sự cố giao thông hay thiên tai không thể chờ cán bộ đi hàng trăm cây số từ Đà Lạt xuống hiện trường mới xử lý được", một lãnh đạo Sở Xây dựng nhận định.

Một trong những lý do quan trọng được Sở Xây dựng đưa ra là khối lượng hạ tầng giao thông khổng lồ mà đơn vị đang quản lý. Hiện Sở được giao quản lý hơn 1.440 km đường bộ tại hai khu vực Đắk Nông và Bình Thuận cũ, gồm khoảng 586 km quốc lộ và hơn 858 km tỉnh lộ. Đây là những tuyến giao thông thường xuyên chịu tác động của mưa bão, sạt lở, ngập úng và tai nạn giao thông.

Mỗi khi xảy ra sự cố, cán bộ chuyên môn phải lập tức có mặt tại hiện trường để khảo sát, đánh giá thiệt hại, đề xuất phương án xử lý và phối hợp các lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nhiều lĩnh vực đòi hỏi cán bộ phải trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp.

Theo Sở Xây dựng, không phải mọi thủ tục đều có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Nhiều lĩnh vực như cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, quản lý vận tải, cấp phù hiệu xe, giấy phép kinh doanh vận tải, kiểm tra hiện trường, tiếp công dân hay giải quyết khiếu nại đều đòi hỏi cán bộ phải trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, riêng lĩnh vực vận tải tại hai khu vực Đắk Nông và Bình Thuận đã có khoảng 2.149 đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Đặc biệt là khu vực xa nhất của Đắk Nông cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 400 km, trong khi khu vực xa nhất của Bình Thuận cách khoảng 250 km. Đây là khoảng cách rất lớn đối với người dân, doanh nghiệp khi cần giải quyết các thủ tục liên quan đến xây dựng, vận tải, nhà ở hay bất động sản.

Sở Xây dựng cho biết đơn vị chỉ đề xuất bố trí 22 công chức tại hai khu vực Đắk Nông và Bình Thuận để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù gắn với địa bàn. Đồng thời kiến nghị tiếp tục sử dụng trụ sở tại số 239 Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) và số 3 Tô Hiến Thành (Đắk Nông) làm nơi làm việc, lưu trữ hồ sơ chuyên ngành và tập kết vật tư dự phòng phục vụ công tác bảo trì, ứng phó thiên tai.

Sạt lở trên Quốc lộ 28, tỉnh Lâm Đồng vào năm 2025.

Một cán bộ Sở Xây dựng cho rằng việc đơn vị chỉ đề xuất 22 người để quản lý hạ tầng giao thông, vận tải, xây dựng trên địa bàn rộng lớn nhưng chưa được chấp thuận là điều cần được xem xét.

Cụ thể, địa bàn tỉnh Lâm Đồng trải dài hàng trăm km, địa hình phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Việc duy trì lực lượng cán bộ chuyên môn tại Đắk Nông và Bình Thuận không chỉ nhằm phục vụ người dân tốt hơn mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ hệ thống hạ tầng trọng yếu và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn tỉnh.

Sau sáp nhập, mục tiêu tinh gọn bộ máy là cần thiết. Tuy nhiên, với những lĩnh vực đặc thù gắn chặt với địa bàn như xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, bài toán đặt ra không chỉ là giảm đầu mối quản lý. Cơ quan chức năng phải bảo đảm phục vụ người dân ở những vùng sâu vùng xa. Do đó, UBND tỉnh cần cân nhắc một cơ chế linh hoạt, thấu tình đạt lý, tránh tình trạng "cắt giảm cơ học" dẫn đến những hệ lụy đứt gãy trong quản lý nhà nước tại cơ sở.