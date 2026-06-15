Khép lại chuỗi triển lãm, trải nghiệm và gala Tổ quốc bình yên 15/06/2026 06:01

(PLO)- Triển lãm, trải nghiệm và gala Tổ quốc bình yên khép lại mang nhiều dư âm với nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa với người dân, bạn trẻ tại TP.HCM.

Chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm và gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức đã chính thức khép lại sau ba ngày diễn ra (từ 11 đến 14-6) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến trải nghiệm

Trong đó, triển lãm 80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng với 5 phân khu, 11 chủ đề cùng nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm đã thu hút đông đảo người dân cũng như các bạn trẻ đến tham quan trải nghiệm.

Theo ban tổ chức sự kiện, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân qua các giai đoạn lịch sử: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và những yêu cầu mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Cụ thể, phân khu đầu tiên giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ, gắn với chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, TP.HCM cùng các chiến sĩ, học viên chụp ảnh lưu niệm khép lại đêm gala “Tổ quốc bình yên” . Ảnh: NGÔ TÙNG

Phân khu kháng chiến tái hiện nhiều chiến công lịch sử tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu ngày 12-7-1946 hay chiến công của Ban An ninh T4 năm 1968.

Các phân khu còn lại là không gian để người xem tìm hiểu các hoạt động của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, tôn vinh truyền thống vẻ vang, sự tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Không gian triển lãm còn mở rộng qua 11 chủ đề chuyên đề, mang đến góc nhìn về các lĩnh vực công tác an ninh hiện nay. Người xem có thể tìm hiểu về Cục An ninh mạng, Cục An ninh điều tra, Cục An ninh nội địa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh...

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là hệ thống trạm thông tin - trải nghiệm có sự kết hợp giữa tư liệu, hình ảnh, hiện vật với công nghệ hiện đại để mang đến những trải nghiệm trực quan cho khách tham quan.

Tại đây, người xem có thể tham gia các hoạt động thuộc chủ đề “Bức tường an ninh mạng” với trải nghiệm chống lừa đảo, tìm hiểu công nghệ UAV, camera thông minh, Bảo tàng số KH CM12... hoặc khám phá chủ đề “Vì hòa bình thế giới” về những đóng góp quốc tế của lực lượng Công an nhân dân.

Giúp người dân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích

Dành thời gian trải nghiệm các trò chơi, chị Vũ Hường (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết việc trải nghiệm những hoạt động tại triển lãm rất ý nghĩa.

Đây không chỉ là sân chơi mà còn giúp cho người dân hay những bạn trẻ tiếp thu kiến thức và được cán bộ công an tuyên truyền nhiều thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.

“Từ những kiến thức đã tiếp nhận được thông qua các hoạt động cũng như chia sẻ của các cán bộ công an, tôi sẽ truyền đạt lại cho người thân của mình, để mọi người không ai phải rơi vào tình huống bị lừa đảo qua mạng” - chị Hường chia sẻ.

Không chỉ vậy, các chủ đề “Chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh - Vì nhân dân phục vụ” và “Công an TP.HCM - Vì bình yên cuộc sống” cũng thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến trải nghiệm.

Những tiện ích phục vụ đời sống số như tra cứu thông tin y tế, khám sức khỏe, tìm kiếm tuyến xe buýt, đóng học phí hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến được giới thiệu dưới hình thức trực quan, dễ tiếp cận.

Cùng với đó, nhiều khu vực photobooth được bày trí trong không gian triển lãm cũng giúp hành trình khám phá của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ trở nên gần gũi và thú vị hơn.