Đêm Gala Hương vị Úc 2026: Điểm hẹn kết nối đầy cảm xúc 18/04/2026 21:51

(PLO)- Đêm Gala "Hương vị Úc 2026" không chỉ là điểm hẹn giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc sắc mà còn là không gian kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa TP.HCM và Úc.

Tối 18-4, tại TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Úc đã tổ chức Đêm Gala "Hương vị Úc 2026". Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự kiện "Hương vị Úc" đã trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực và kết nối con người đầy cảm xúc.

Ông nhận định, chính tinh thần đặc trưng của đất nước và con người Úc - thân thiện, sáng tạo, đa văn hóa - đã mang lại không khí gần gũi và truyền cảm hứng hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại Đêm Gala "Hương vị Úc 2026", diễn ra tối 18-4. Ảnh: XUÂN MAI

"Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện; hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân" - ông Bùi Xuân Cường đánh giá về mối quan hệ song phương.

Trong bức tranh hợp tác đó, TP.HCM tự hào là trung tâm kết nối sôi động và hiệu quả. Ông Cường thông tin thêm: "Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM mới với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác Úc".

Một góc không gian sự kiện Đêm Gala "Hương vị Úc 2026" tối 18-4. Ảnh: XUÂN MAI

Các lĩnh vực thế mạnh được kỳ vọng bổ sung lẫn nhau bao gồm nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của Tổng Lãnh sự Úc Sarah Hooper trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tâm huyết của bà trong việc đưa các nhà đầu tư lớn của Úc đến với TP.HCM.

Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper. Ảnh: XUÂN MAI

Về phía Tổng Lãnh sự quán Úc, bà Sarah Hooper khẳng định Việt Nam và Úc đã xây dựng được mối quan hệ đối tác bền chặt, ấm áp và ngày càng hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn.

Theo bà, điều này được thể hiện rõ nét trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, đến các kết nối nhân dân ngày càng sâu rộng và bền vững qua từng năm.

“Những sự kiện như thế này góp phần làm cho các mối liên kết ấy trở nên sinh động, gần gũi hơn bao giờ hết” - bà chia sẻ.

Vị Tổng Lãnh sự nhấn mạnh rằng đêm Gala không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là không gian ghi nhận những thành quả đạt được khi các đối tác Việt Nam và Úc hợp tác trên nền tảng tin cậy, thiện chí và khát vọng chung.