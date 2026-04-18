TP.HCM khai mạc Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3: Gắn kết đa phương từ sân cỏ 18/04/2026 14:47

(PLO)- Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3 chính thức khởi tranh tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến của ngoại giao thể thao và du lịch golf sau khi TP mở rộng địa giới hành chính.

Trưa 18-4, Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3 đã diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sự kiện thu hút hơn 200 khách mời, gồm lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM, đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3 năm 2026, tổ chức ở Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trưa 18-4. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Cụ thể hóa thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS 8), Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3 không chỉ là sự kiện thể thao thuần túy mà được xem là công cụ kết nối du lịch và kinh tế.

Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau khi TP.HCM hoàn tất quá trình sáp nhập và mở rộng không gian đô thị.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM,... tham dự Giải golf Ngoại giao Hữu nghị lần 3. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Việc mở rộng địa giới đã giúp TP.HCM gia tăng đáng kể số lượng sân golf đạt chuẩn quốc tế.

Từ ba sân ban đầu (Tân Sơn Nhất, Thủ Đức và Vinpearl Golf Léman), TP.HCM hiện sở hữu gần 10 sân, bao gồm các sân danh tiếng được sáp nhập như Sông Bé, Twin Doves, The Bluffs Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu Paradise và Châu Đức.

Sự chuyển mình này tạo tiền đề mạnh mẽ phát triển hệ sinh thái du lịch cao cấp gắn với nghỉ dưỡng và bất động sản.

Đây là bước đi then chốt trong chiến lược đưa TP.HCM thành tâm điểm thu hút dòng khách MICE và khách du lịch golf có mức chi tiêu cao, thúc đẩy kinh tế bền vững.