TP.HCM quyết tâm xây dựng cơ chế đột phá phát huy nguồn lực kiều bào 10/04/2026 20:38

(PLO)- Nhấn mạnh kiều bào là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã đề ra 6 định hướng trọng tâm nhằm thu hút trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thành phố.

Chiều 10-4, tại trụ sở UBND TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Văn phòng UBND TP.HCM.

Buổi lễ do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Bộ Ngoại giao nhằm đưa công tác kiều bào trên địa bàn Thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì Lễ ký kết chiều 10-4. Ảnh: UBND TP.HCM

Hơn 3 triệu kiều bào gắn bó mật thiết với TP.HCM

Điểm lại bức tranh tổng quan, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, học tập tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó có khoảng 3 triệu kiều bào có mối liên hệ mật thiết với TP.HCM.

Cùng với đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước, cộng đồng kiều bào ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Xu hướng kiều bào trở về quê hương sinh sống, đầu tư và lập nghiệp cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhắc lại tinh thần cốt lõi từ Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM khẳng định: "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Theo Lãnh đạo Thành phố, để TP.HCM giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, bên cạnh nội lực còn có sự đóng góp vô cùng thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bằng tâm huyết và tình cảm hướng về quê hương, kiều bào đã chuyển giao nhiều tri thức, kinh nghiệm quản lý lẫn nguồn lực vật chất quan trọng cho Thành phố.

Nhận thức rõ tầm quan trọng này, ngay từ năm 1976, TP.HCM đã tiên phong thành lập các tổ chức chuyên trách (như Tổ chuyên trách công tác Việt kiều, và nay là Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM), thể hiện sự chăm lo và quan tâm đặc biệt, xuyên suốt qua các thời kỳ.

Đoàn 50 kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 6-2. Ảnh: DƯƠNG KHANG

6 định hướng nâng tầm công tác kiều bào trong kỷ nguyên hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Lãnh đạo TP.HCM nhìn nhận công tác kiều bào không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ. Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan mang tính tham mưu chiến lược từ Trung ương đến địa phương, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị tập trung vào 6 định hướng trọng tâm:

Một là, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ. Các đơn vị cần xây dựng quy chế rõ ràng về trách nhiệm, đảm bảo thông tin xuyên suốt; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung về người Việt Nam ở nước ngoài.

Hai là, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức các chương trình có chiều sâu như diễn đàn, hội nghị cần được thực hiện đa nền tảng, phù hợp với từng nhóm đối tượng để củng cố niềm tin của kiều bào.

Ba là, phát huy mạnh mẽ nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển Thành phố. Lãnh đạo TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh: "Cần tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính đột phá để thu hút trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế, giáo dục".

Bốn là, nâng cao chất lượng bảo hộ và hỗ trợ kiều bào. Chính quyền cam kết phối hợp chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của kiều bào, cung cấp các dịch vụ hành chính công minh bạch, thuận tiện nhất.

Năm là, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác kiều bào. Đây là yếu tố then chốt, đòi hỏi cán bộ phải có chuyên môn cao, am hiểu luật pháp quốc tế và thành thạo kỹ năng đối ngoại.

Sáu là, tăng cường nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Cần chủ động phân tích xu hướng di cư, đặc điểm cộng đồng theo từng khu vực để kịp thời đề xuất các sáng kiến hợp tác mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà tin tưởng rằng, sự phối hợp chặt chẽ, đổi mới giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Văn phòng UBND TP.HCM mang ý nghĩa quyết định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - kinh tế - khoa học công nghệ của khu vực, và là điểm đến hội tụ trí tuệ của kiều bào trên toàn thế giới.