Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan về bảo hộ sở hữu trí tuệ 01/05/2026 21:31

(PLO)- Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 1-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là “quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Thời gian qua, Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ sở hữu trí tuệ, từ việc hoàn thiện quy định, nâng cao nhận thức người dân đến tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: VT

Đây vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương xuyên suốt nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch. Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam đang hợp tác tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này và sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các quy định. Việt Nam cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng khác biệt, vì lợi ích hai nước, hướng tới khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, bền vững.