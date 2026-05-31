Khám sức khỏe miễn phí tại TP.HCM: Người dân cần biết những gì? 31/05/2026 11:16

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn chi tiết nhóm đối tượng thụ hưởng, địa điểm khám, giấy tờ cần mang, cách nhận kết quả và theo dõi dữ liệu sức khỏe điện tử sau khám sức khỏe miễn phí.

Ngày 31-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết người dân cần nắm rõ nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí để quá trình tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu, thanh toán kinh phí và bảo đảm quyền lợi diễn ra thuận lợi.

Theo Sở Y tế, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả người có đăng ký thường trú và tạm trú, được xác thực thông tin cư trú thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID.

Mỗi người dân đều được hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Tuy nhiên, nguồn kinh phí thanh toán cho cơ sở y tế sẽ khác nhau tùy theo từng nhóm đối tượng.

Người dân khám sức khỏe miễn phí ở TP.HCM. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Cụ thể, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng khó khăn, xã đảo, đặc khu sẽ được ngân sách TP chi trả và khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động do UBND cấp xã bố trí hoặc các cơ sở khám chữa bệnh theo danh sách Sở Y tế công bố.

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám từ nguồn kinh phí y tế trường học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở khám chữa bệnh do trường ký hợp đồng. Sinh viên, học viên được ngân sách TP chi trả và khám tại trường hoặc cơ sở y tế do trường ký hợp đồng.

Đối với người lao động, kinh phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả, thực hiện tại nơi làm việc hoặc cơ sở y tế được doanh nghiệp ký hợp đồng. Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được khám tại các cơ sở y tế của lực lượng công an và quân đội.

Nhóm còn lại như người dưới 18 tuổi không đi học, lao động tự do, nội trợ... sẽ được ngân sách TP chi trả và khám tại các điểm khám lưu động hoặc cơ sở khám chữa bệnh do Sở Y tế công bố.

Sở Y tế cho biết TP chỉ lựa chọn các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế tham gia chương trình. Các cơ sở này phải được thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn và năng lực quản lý dữ liệu.

Người dân sẽ được địa phương thông báo, hướng dẫn hoặc mời đến khám tại các điểm khám lưu động trên địa bàn cấp xã. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến 68 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo danh sách do Sở Y tế công bố để được khám miễn phí.

Khi tham gia khám sức khỏe, người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để cơ sở y tế xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử.

Sau khi khám, kết quả sẽ được cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ về ứng dụng Công dân số TP.HCM để người dân tra cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe. Khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, dữ liệu cũng sẽ được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đối với các trường hợp phát hiện bất thường hoặc cần theo dõi thêm, cơ sở khám sức khỏe sẽ chủ động gọi điện hoặc nhắn tin hướng dẫn người dân đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Theo Sở Y tế, việc trả kết quả và tư vấn sức khỏe sẽ được thực hiện trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi hoàn tất khám sức khỏe. Người dân có thể tải ứng dụng Công dân số TP.HCM trên App Store hoặc Google Play, đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử để theo dõi kết quả khám sức khỏe, lịch sử khám và các thông tin chăm sóc sức khỏe liên quan.

Danh sách các cơ sở khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân cập nhật đến ngày 31-5-2026 (file đính kèm)