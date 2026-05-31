Sức khỏe

Khám sức khỏe miễn phí tại TP.HCM: Người dân cần biết những gì?

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn chi tiết nhóm đối tượng thụ hưởng, địa điểm khám, giấy tờ cần mang, cách nhận kết quả và theo dõi dữ liệu sức khỏe điện tử sau khám sức khỏe miễn phí. 
Ngày 31-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết người dân cần nắm rõ nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí để quá trình tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu, thanh toán kinh phí và bảo đảm quyền lợi diễn ra thuận lợi.

Theo Sở Y tế, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả người có đăng ký thường trú và tạm trú, được xác thực thông tin cư trú thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID.

Mỗi người dân đều được hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Tuy nhiên, nguồn kinh phí thanh toán cho cơ sở y tế sẽ khác nhau tùy theo từng nhóm đối tượng.

Người dân khám sức khỏe miễn phí ở TP.HCM. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Cụ thể, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng khó khăn, xã đảo, đặc khu sẽ được ngân sách TP chi trả và khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động do UBND cấp xã bố trí hoặc các cơ sở khám chữa bệnh theo danh sách Sở Y tế công bố.

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám từ nguồn kinh phí y tế trường học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở khám chữa bệnh do trường ký hợp đồng. Sinh viên, học viên được ngân sách TP chi trả và khám tại trường hoặc cơ sở y tế do trường ký hợp đồng.

Đối với người lao động, kinh phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả, thực hiện tại nơi làm việc hoặc cơ sở y tế được doanh nghiệp ký hợp đồng. Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được khám tại các cơ sở y tế của lực lượng công an và quân đội.

Nhóm còn lại như người dưới 18 tuổi không đi học, lao động tự do, nội trợ... sẽ được ngân sách TP chi trả và khám tại các điểm khám lưu động hoặc cơ sở khám chữa bệnh do Sở Y tế công bố.

Sở Y tế cho biết TP chỉ lựa chọn các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế tham gia chương trình. Các cơ sở này phải được thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn và năng lực quản lý dữ liệu.

Người dân sẽ được địa phương thông báo, hướng dẫn hoặc mời đến khám tại các điểm khám lưu động trên địa bàn cấp xã. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến 68 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo danh sách do Sở Y tế công bố để được khám miễn phí.

Khi tham gia khám sức khỏe, người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để cơ sở y tế xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử.

Sau khi khám, kết quả sẽ được cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ về ứng dụng Công dân số TP.HCM để người dân tra cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe. Khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, dữ liệu cũng sẽ được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đối với các trường hợp phát hiện bất thường hoặc cần theo dõi thêm, cơ sở khám sức khỏe sẽ chủ động gọi điện hoặc nhắn tin hướng dẫn người dân đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Theo Sở Y tế, việc trả kết quả và tư vấn sức khỏe sẽ được thực hiện trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi hoàn tất khám sức khỏe. Người dân có thể tải ứng dụng Công dân số TP.HCM trên App Store hoặc Google Play, đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử để theo dõi kết quả khám sức khỏe, lịch sử khám và các thông tin chăm sóc sức khỏe liên quan.

Danh sách các cơ sở khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân cập nhật đến ngày 31-5-2026 (file đính kèm)

TT
 Tên Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 Địa chỉ
 Phường, xã, đặc khu
 Loại hình khám sức khỏe
Người dưới 18 tuổi
 Người từ đủ 18 tuổi trở lên
1
 Bệnh viện An Bình
 146 An Bình
 Phường An Đông
 x
 x
2
 Bệnh viện Nguyễn Trãi
 314 Nguyễn Trãi
 Phường An Đông
 x
 x
3
 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
 468 Nguyễn Trãi
 Phường An Đông
 x
 x
4
 Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2)
 125 Lê Lợi
 Phường Bến Thành
 x
 x
5
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình Đông
 28 đường số 1
 Phường Bình Đông
 x
 x
6
 Phòng khám đa khoa thuộc Điểm y tế 4 của Trạm y tế phường Bình Lợi Trung
 99/6 Nơ Trang Long
 Phường Bình Lợi Trung
 x
 x
7
 Bệnh viện đa khoa Bình Phú
 02D Chợ Lớn
 Phường Bình Phú
 x
 x
8
 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng
 72 đường số 5, Cư xá Bình Thới
 Phường Bình Thới
 x
 x
9
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bình Thới
 72A đường số 5, Cư xá Bình Thới
 Phường Bình Thới
 x
 x
10
 Bệnh viện đa khoa Bình Tân
 809 Hương Lộ 2
 Phường Bình Trị Đông
 x
 x
11
 Bệnh viện Lê Văn Thịnh
 130 Lê Văn Thịnh
 Phường Bình Trưng
 x
 x
12
 Bệnh viện đa khoa Tân Định (cơ sở 2)
 235-237 Trần Hưng Đạo
 Phường Cầu Ông Lãnh
 x
 x
13
 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
 82 Cao Lỗ
 Phường Chánh Hưng
 x
 x
14
 Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp
 125/61 Âu Dương Lân
 Phường Chánh Hưng
 x
 x
15
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Chợ Lớn
 642A Nguyễn Trãi
 Phường Chợ Lớn
 x
 x
16
 Bệnh viện Trưng Vương
 266 Lý Thường Kiệt
 Phường Diên Hồng
 x
 x
17
 Phòng khám đa khoa thuộc Điểm y tế 3 của Trạm Y tế phường Đức Nhuận
 23 Nguyễn Văn Đậu
 Phường Đức Nhuận
 x
 x
18
 Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh
 132 Lê Văn Duyệt
 Phường Gia Định
 x
 x
19
 Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 1A Nơ Trang Long
 Phường Gia Định
 x
 x
20
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Hạnh Thông
 201 Nguyễn Thái Sơn
 Phường Hạnh Thông
 x
 x
21
 Bệnh viện Nhân Dân 115
 527 Sư Vạn Hạnh
 Phường Hòa Hưng
 x
 x
22
 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức
 64 Lê Văn Chí
 Phường Linh Xuân
 x
 x
23
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Linh Xuân
 02 Nguyễn Văn Lịch
 Phường Linh Xuân
x
24
 Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận
 274 đường Nguyễn Trọng Tuyển
 Phường Phú Nhuận
 x
 x
25
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa
 145 Nguyễn Xuân Khoát
 phường Phú Thọ Hòa
 x
 x
26
 Bệnh viện Nhi đồng 2
 14 Lý Tự Trọng
 Phường Sài Gòn
 x
27
 Bệnh viện đa khoa Thủ Đức
 29 Phú Châu
 Phường Tam Bình
 x
 x
28
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Bình
 12 Tân Hải
 Phường Tân Bình
 x
 x
29
 Bệnh viện đa khoa Tân Định
 388 Hai Bà Trưng
 Phường Tân Định
 x
 x
30
 Phòng khám đa khoa của Trạm Y tế phường Tân Định
 01-02 đặng Tất
 Phường Tân Định
 x
 x
31
 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
 101 Nguyễn Thị Thập
 Phường Tân Mỹ
 x
 x
32
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Tân Mỹ
 101 Nguyễn Thị Thập
 Phường Tân Mỹ
 x
 x
33
 Bệnh viện đa khoa Tân Phú
 611 đường Âu Cơ
 Phường Tân Phú
 x
 x
34
 Bệnh viện đa khoa Tân Bình
 605 Hoàng Văn Thụ
 Phường Tân Sơn Nhất
 x
 x
35
 Bệnh viện Lê Văn Việt
 387 đường Lê Văn Việt, KP2
 Phường Tăng Nhơn Phú
 x
 x
36
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú
 48A Tăng Nhơn Phú
 Phường Tăng Nhơn Phú
 x
 x
37
 Bệnh viện đa khoa Gò Vấp
 641 Quang Trung
 Phường Thông Tây Hội
 x
 x
38
 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
 111 đường TCH 21
 Phường Trung Mỹ Tây
 x
 x
39
 Bệnh viện Nhi Đồng 1
 341 Sư Vạn Hạnh
 Phường Vườn Lài
 x
40
 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
 63-65 Bến Vân Đồn
 Phường Xóm Chiếu
 x
 x
41
 Bệnh viện đa khoa Củ Chi
 1307 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ 2
 Xã An Nhơn Tây
 x
 x
42
 Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2
 Đường Lương Văn Nho, khu phố Miễu Ba, xã Cần Giờ
 Xã Cần Giờ
 x
 x
43
 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn
 79 Bà triệu
 Xã Hóc Môn
 x
 x
44
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế xã Hóc Môn - Cơ sở 1
 75 Bà Triệu
 Xã Hóc Môn
 x
 x
45
 Bệnh viện đa khoa Nhà Bè
 281A Lê Văn Lương, Ấp 3
 Xã Nhà Bè
 x
 x
46
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế xã Nhà Bè
 01 đường số 18, khu dân cư Cotec, ấp 01
 Xã Nhà Bè
 x
 x
47
 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi
 đường Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre
 Xã Tân An Hội
 x
 x
48
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm y tế phường Tân An Hội
 11 đường Vũ Duy Chí, ấp 4
 Xã Tân An Hội
 x
 x
49
 Bệnh viện đa khoa Bình Chánh
 1 đường số 1 khu Trung tâm Hành chính
 Xã Tân Nhựt
 x
 x
50
 Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố
 15 đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, ấp 1
 Xã Tân Nhựt
 x
51
 Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát
 103, Khu phố Long Hưng
 Phường Bến Cát
 x
 x
52
 Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên
 Kp2, TT Tân Thành
 Xã Bắc Tân Uyên
 x
 x
53
 Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
 Nguyễn Văn Tiết
 Phường Lái Thiêu
 x
 x
54
 Bệnh viện đa khoa Bình Dương
 Số 05 Phạm Ngọc Thạch
 Phường Phú Lợi
 x
 x
55
 Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo
 khu phố 3
 xã Phú Giáo
 x
 x
56
 Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên
 Khu phố 7
 Phường Tân Uyên
 x
 x
57
 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
 31 Yersin
 Phường Thủ Dầu Một
 x
 x
58
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế Thủ Dầu Một
 Số 03 Văn Công Khai, KP Phú Cường 9
 Phường Thủ Dầu Một
 x
 x
59
 Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng
 Đường D7-N9, KCN&ĐT Bàu Bàng
 Xã Bàu Bàng
 x
 x
60
 Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng
 Khu phố 5
 Xã Dầu Tiếng
 x
 x
61
 Phòng khám đa khoa thuộc Trạm Y tế phường Bà Rịa
 57 Nguyễn Thanh Đằng, KP6 Phước Hiệp
 Phường Bà Rịa
 x
 x
62
 Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ
 106, Trường Chinh
 Phường Phú Mỹ
 x
 x
63
 Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu
 27 đường 2 tháng 9
 Phường Phước Thắng
 x
 x
64
 Bệnh viện đa khoa Bà Rịa
 868 Võ Văn Kiệt
 Phường Tam Long
 x
 x
65
 Trung tâm y tế khu vực Châu Đức
 31 Điện Biên Phủ nối dài
 Xã Ngãi Giao
 x
 x
THẢO PHƯƠNG
