Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh ký hợp tác toàn diện với các đơn vị bảo hiểm, tài chính lớn 29/05/2026 14:21

(PLO)- Từ việc bảo lãnh viện phí, khám sức khỏe doanh nghiệp đến các giải pháp bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng hiện đại...

Ngày 29-5, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh tổ chức ký kết hợp tác toàn diện với Bảo Việt TP.HCM, BaoViet NewGen và BaoViet Bank – Chi nhánh Sài Gòn. Việc ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và tài chính dành cho khách hàng.

Chương trình hợp tác toàn diện giữa Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh và các đối tác thuộc hệ thống Bảo Việt được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp những trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện.

Các đơn vị kết hợp tác toàn diện.

Chương trình hợp tác hướng đến mục tiêu phát huy thế mạnh của mỗi bên, từng bước triển khai các giải pháp đồng bộ bao gồm: Bảo lãnh viện phí và chăm sóc sức khỏe thuận tiện cho khách hàng; khám sức khỏe doanh nghiệp và chương trình phúc lợi cán bộ nhân viên; giải pháp bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ và tài chính cá nhân; các tiện ích thanh toán và dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Lãnh đạo Bảo Việt TP.HCM và lãnh đạo Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh ký kết hợp tác toàn diện.

Theo ThS.BS Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Hệ thống Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, với tinh thần “Đồng hành – Kết nối – Phát triển bền vững”, các bên kỳ vọng mối quan hệ hợp tác sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ y tế – bảo hiểm – tài chính theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và toàn diện hơn.

Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh được kỳ vọng sẽ cùng các đối tác xây dựng thêm nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực.

Sự kiện cũng mở ra cơ hội phát triển mô hình hợp tác đa chiều giữa các bên, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, gia tăng lợi ích khách hàng và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững trong tương lai.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo Việt TP.HCM đánh giá, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh là một đơn vị y tế đa khoa hoạt động nhiều năm tại TP.HCM.

Phòng khám được biết đến với định hướng phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đội ngũ bác sĩ chuyên môn đến từ các bệnh viện đầu ngành cùng hệ thống chẩn đoán và khám chữa bệnh ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Phòng khám có thế mạnh trong khám sức khỏe doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe đa chuyên khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm. Đồng thời phát triển dịch vụ khám và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Nhật Bản và chuyên gia nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu y tế theo tiêu chuẩn thuận tiện, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh luôn chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng nhanh chóng – tận tâm – đồng hành dài lâu, từng bước khẳng định vai trò là đối tác chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

"Với nền tảng chuyên môn, định hướng phát triển bền vững và tinh thần đồng hành vì sức khỏe cộng đồng, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh được kỳ vọng sẽ cùng các đối tác xây dựng thêm nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phúc lợi cho người dân, doanh nghiệp", bà Trần Thị Thanh Bình nhấn mạnh.