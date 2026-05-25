Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Gia Lai: 1 công ty có 12 người nhập viện 25/05/2026 20:11

(PLO)- Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định có 75 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Chiều 25-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai xác nhận có 75 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở 1 tiệm tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận 46 ca, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 7 ca, Trung tâm Y tế Quy Nhơn 14 ca, Bệnh viện Bình Định 3 ca và Bệnh viện Trung ương Quy Hòa 3 ca.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu giảm.

Số ca ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 75 ca.

Theo điều tra dịch tễ, trong ngày 22-5, cơ sở kinh doanh bánh mì LH (đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã bán khoảng 200 ổ bánh mì.

Trong đó, 1 công ty trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông đặt mua 28 bánh mì thập cẩm và 18 ổ không nhân cho nhân viên tăng ca ăn.

Trong bánh mì thập cẩm có chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pate, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món, rau ngò… Sau ăn, có 12 người nhập viện và 3 người tự điều trị tại nhà.