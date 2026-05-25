Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Gia Lai: 1 công ty có 12 người nhập viện

Chiều 25-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai xác nhận có 75 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở 1 tiệm tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.
Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp nhận 46 ca, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 7 ca, Trung tâm Y tế Quy Nhơn 14 ca, Bệnh viện Bình Định 3 ca và Bệnh viện Trung ương Quy Hòa 3 ca.
Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu giảm.
Theo điều tra dịch tễ, trong ngày 22-5, cơ sở kinh doanh bánh mì LH (đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã bán khoảng 200 ổ bánh mì.
Trong đó, 1 công ty trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông đặt mua 28 bánh mì thập cẩm và 18 ổ không nhân cho nhân viên tăng ca ăn.
Trong bánh mì thập cẩm có chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pate, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món, rau ngò… Sau ăn, có 12 người nhập viện và 3 người tự điều trị tại nhà.
Về nguồn gốc nguyên liệu, Chi An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, xác định: Chả da bao, chả thủ mua của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại HT Food (địa chỉ ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) còn hạn sử dụng đến tháng 7-2026; chả lụa mua tại chợ Dinh; các loại thịt, pa tê, bơ sốt trứng gà tươi, dưa chua do cơ sở tự mua nguyên liệu chế biến tại nhà sau.