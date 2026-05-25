TP.HCM tăng tốc khám sức khỏe toàn dân tại 9 xã, đặc khu trong quý II-2026 25/05/2026 09:37

Ngày 25-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết 9 xã, đặc khu gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, phấn đấu cơ bản hoàn thành ngay trong quý II-2026.

Đây là những địa bàn đầu tiên được lãnh đạo địa phương phối hợp cùng ngành y tế triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 6805 về phối hợp tổ chức khám sức khỏe tại một số xã, đặc khu với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của 15 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực. Hoạt động khám được triển khai từ ngày 22-5 đến hết tháng 6-2026.

Đối tượng ưu tiên gồm trẻ dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Theo phân công, nhiều bệnh viện tuyến trên tham gia hỗ trợ trực tiếp cho trạm y tế xã, đặc khu như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè cùng các trung tâm y tế khu vực Long Đất, Hồ Tràm và Bắc Tân Uyên.

Việc huy động bệnh viện tuyến trên nhằm vừa tăng số lượng người dân được khám, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn. Người trên 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa, thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, đo điện tim, chụp X-quang phổi… để phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

Đối với trẻ em, chương trình tập trung đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng, tai mũi họng, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe học đường.

Ngành y tế cũng bố trí các tổ khám lưu động tại xã đảo, đặc khu và vùng ven nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, liên thông với Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong vòng 24 giờ sau khám.

Theo Sở Y tế TP.HCM, chương trình không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.