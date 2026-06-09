TP.HCM: Hơn 160.000 người được khám sức khỏe, nhiều nơi 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' vận động 09/06/2026 20:10

(PLO)- TP.HCM đã khám sức khỏe cho hơn 162.000 người dân. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia tại nhiều địa phương còn thấp, chính quyền và ngành y tế đang tăng cường vận động, mở rộng khám lưu động, đưa dịch vụ đến gần dân.

Chiều 9-6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Sở Y tế TP.HCM về tình hình triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn TP năm 2026.

Hơn 162.000 lượt người dân được khám sức khỏe

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 7-6, toàn TP đã thực hiện 162.371 lượt khám sức khỏe cho người dân. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ đạt 105.531 lượt và khám sàng lọc đạt 56.846 lượt.

Cụ thể, ngành y tế đã hoàn thành 49.361 lượt khám cho người cao tuổi, 39.008 lượt khám cho trẻ em dưới 6 tuổi, 12.633 lượt khám cho người từ 18 tuổi trở lên và 4.499 lượt khám cho trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi.

TP.HCM đã khám sức khỏe miễn phí cho hơn 162.000 người dân. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG



Tại xã Tân Uyên, ngay sau khi Sở Y tế ban hành kế hoạch của TP, UBND xã đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ký kết thực hiện trước ngày 25-5.

Địa phương huy động các đoàn thể, thành lập đội tình nguyện hỗ trợ phân luồng, điều tiết tại điểm khám, đồng thời tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe.

Qua rà soát, xã có hơn 30.000 dân (gồm thường trú và tạm trú), trong đó khoảng 16.200 người thuộc đối tượng đủ điều kiện khám theo kế hoạch. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 9-6 mới có khoảng 1.400 người tham gia khám, đạt khoảng 9%, thấp hơn nhiều so với yêu cầu và kỳ vọng.

Theo địa phương, khó khăn lớn nhất là chương trình còn mới, mất nhiều thời gian rà soát, lập danh sách đúng đối tượng; nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi phải có phụ huynh đi kèm nên tỷ lệ tham gia chưa cao; nhiều lao động nông nghiệp và công nhân khu công nghiệp làm việc giờ hành chính nên khó sắp xếp thời gian đi khám.

Cạnh đó, một bộ phận người dân đã khám sức khỏe trước đó hoặc chưa thực sự quan tâm nên chưa tích cực tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Sở Y tế TP.HCM về tình hình triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân thành phố. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Địa phương kiến nghị tổ chức khám vào ngày Chủ nhật để tạo điều kiện cho công nhân, người lao động, đồng thời nghiên cứu triển khai các đợt khám lưu động tại ấp, khu dân cư đối với người cao tuổi, người khó đi lại.

Về kinh phí, địa phương mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể về định mức, đối tượng và cơ chế chi để thuận lợi trong công tác thanh quyết toán.

Tăng khám lưu động, hướng tới 100% người dân được khám sức khỏe

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết vấn đề lớn nhất hiện nay không phải năng lực tổ chức khám mà là tỉ lệ người dân tham gia còn thấp.

Theo ông Thượng, thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường các đội khám lưu động, mở rộng hoạt động của các bệnh viện, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn. Năng lực khám sức khỏe hiện nay đã được củng cố, các bệnh viện hoàn toàn có thể phối hợp với địa phương tổ chức thêm nhiều đợt khám lưu động tại cơ sở.

Về quản lý dữ liệu, dự kiến đầu tháng tới TP sẽ hoàn thiện việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên hệ thống số. Khi đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu kết quả khám sức khỏe của mình một cách trực quan, thuận tiện hơn.

Ngoài chương trình khám sức khỏe tổng quát, TP cũng đang nghiên cứu triển khai thí điểm chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ giới tại một số địa bàn và đơn vị có điều kiện, đặc biệt hướng đến nhóm công nhân lao động và phụ nữ trong độ tuổi nguy cơ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của Sở Y tế, các sở, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là các địa bàn được chọn làm điểm như Cần Giờ và Thạnh An.

Ông nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện định hướng chuyển từ “chữa bệnh sang phòng bệnh”, tiến tới quản lý và theo dõi sức khỏe toàn dân một cách chủ động. Đây cũng là nhiệm vụ có quy mô rất lớn, gần như chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Sở Y tế là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu giải pháp xử lý. Các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp trong việc xác định đối tượng, nguồn kinh phí, định mức chi và cơ chế thanh quyết toán.

Ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng chương trình khám sức khỏe toàn dân sẽ được triển khai hiệu quả với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch đề ra.