Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức 'sáng đèn' 26/06/2026 13:28

(PLO)- Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh, hướng tới giảm tải tuyến trung ương và đưa y tế chất lượng cao đến gần người dân.

Ngày 26-6, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Đưa Bạch Mai đến gần người bệnh

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh, 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng trên diện tích 21 ha.

Đội ngũ nhân lực gồm hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động được điều động từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa đầu ngành.

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở 2 tập trung phát triển ba trụ cột chiến lược, gồm hệ thống y tế cơ sở chất lượng cao, nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong giai đoạn tới, bệnh viện triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện đồng bộ các chuyên khoa, xây dựng các trung tâm chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng theo chuẩn mực tiên tiến trong nước và quốc tế.

Đơn vị cũng chính thức áp dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện quốc tế JCI với gần 300 tiêu chuẩn và hơn 1.000 tiêu chí đo lường, đồng thời trở thành bệnh viện thực hành cho sinh viên khối ngành sức khỏe.

Tầm nhìn đến năm 2030, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ trở thành trung tâm y học chuyên sâu hiện đại quốc gia, trung tâm đào tạo nghiên cứu uy tín và bệnh viện thông minh.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình và cơ sở Hà Nội là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ, cùng vận hành trên một hệ sinh thái số.

"Đây không chỉ là sự kết nối về dữ liệu mà còn là sự kết nối về tri thức, về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia Bạch Mai giữa hai cơ sở. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai, mà là đưa Bạch Mai đến gần người bệnh", ông Cơ nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN MINH

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá việc đưa cơ sở này vào hoạt động thể hiện quyết tâm phát huy nguồn lực đầu tư của Nhà nước, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

"Quá trình triển khai dự án đối mặt với nhiều khó khăn từ cơ chế, chính sách đến ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã có thời điểm dự án lâm vào bế tắc, phải tạm dừng thi công trong thời gian dài", bà Lan nói.

Tháng 2-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34 là chìa khóa giải quyết các nút thắt cho dự án. Cuối năm 2025, công trình đã được khánh thành phần xây dựng.

Từ tháng 1-2026 đến nay, Bộ Y tế đã phối hợp cùng với các bộ, ngành, cùng các nhà thầu triển khai các thủ tục, thực hiện các giải pháp thi công, phương án phòng cháy chữa cháy, giải pháp về môi trường, chuẩn bị các điều kiện hoạt động chuyên môn, nghiệm thu chất lượng công trình, cấp giấy phép hoạt động, ký hợp đồng BHYT. Đến nay, dự án đã hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

Để bệnh viện hoạt động hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh, đồng bộ quy trình giữa hai cơ sở, chủ động nguồn lực về nhân lực, thuốc và vật tư.

Thứ hai, ưu tiên phát triển các chuyên ngành như cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Thứ ba, bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hội chẩn từ xa.

Thứ tư, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối thông qua công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và khu vực.

Cuối cùng, bệnh viện cần xây dựng môi trường bệnh viện nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng.

Định hướng trở thành trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng



Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận nỗ lực của các cán bộ, chuyên gia và nhà thầu trong việc đưa công trình vào hoạt động. Việc phát triển các bệnh viện tuyến cuối, trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng là nhiệm vụ quan trọng nhằm giảm tải cho tuyến trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện cần có kế hoạch điều động, luân phiên chuyên gia đầu ngành, tổ chức hội chẩn liên cơ sở và hội chẩn từ xa để đảm bảo năng lực chuyên môn. Hệ thống thông tin cần được kết nối đồng bộ để quản lý người bệnh liên tục, tránh mất "thời gian vàng" trong cấp cứu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TT

Phó Thủ tướng cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể cho giai đoạn vận hành. Về nhân lực, cần xây dựng chiến lược tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và giữ chân cán bộ, xây dựng văn hóa bệnh viện về chuyên môn và y đức. Về công nghệ, cần đi đầu trong chuyển đổi số với bệnh án điện tử, quản trị thông minh, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

Về vai trò mạng lưới, bệnh viện cần gắn kết chặt chẽ với y tế cơ sở và các bệnh viện trong vùng, thực hiện đào tạo "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ chuyên môn thay vì chỉ tập trung thu hút người bệnh lên tuyến trên.

Về quản trị, Bộ Y tế cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, tự chủ, bảo hiểm y tế để tháo gỡ vướng mắc, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Đến năm 2030, Chính phủ định hướng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng, làm chủ các kỹ thuật cao, là điểm sáng về bệnh viện thông minh và quản trị hiện đại. Công trình cần trở thành hạt nhân của quần thể y tế, đào tạo và nghiên cứu, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định ngành y tế sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo tinh thần chỉ đạo. Bà Lan cũng cho biết, sau khi hoàn thành dự án này, Bộ Y tế tiếp tục tập trung hoàn thiện công trình dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.