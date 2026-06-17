Chó dại cắn 12 người, trong đó có 5 trẻ em ở Đồng Nai 17/06/2026 17:45

(PLO)- Con chó mắc bệnh dại cắn 12 người, trong đó có 5 trẻ em sau một ngày con chó đã chết.

Ngày 17- 6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đồng Nai đang phối hợp cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh sau khi ghi nhận một con chó dại cắn 12 người trên địa bàn phường.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong các ngày 8 và 9-6, một con chó nặng khoảng 7 kg của hộ dân tại khu phố Lộ Đức đã cắn chủ nuôi và nhiều người dân xung quanh. Tổng cộng có 12 người bị con vật này tấn công, trong đó có 5 trẻ em thuộc cùng một gia đình.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân và chủ nuôi đã phối hợp bắt giữ, cách ly con chó để theo dõi nhưng sau một ngày con chó đã chết. Mẫu bệnh phẩm được cơ quan thú y lấy gửi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virút dại.

Đối với những người bị con chó dại cắn đã được hướng dẫn xử lý vết thương, theo dõi sức khỏe và đưa đi tiêm huyết thanh kháng dại cùng vaccine phòng dại. Hiện các nạn nhân đang được tiếp tục theo dõi và thực hiện đầy đủ phác đồ tiêm chủng theo quy định.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND phường Hố Nai đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Qua rà soát dịch tễ, lực lượng chức năng phát hiện có bốn con chó có tiếp xúc gần với con vật mắc bệnh nên đã vận động người dân tiêu hủy nhằm loại bỏ nguy cơ lây lan dịch bệnh.