Bé trai 5 tuổi tử vong nghi do bệnh dại từ mèo 04/05/2026 11:14

(PLO)- Một bé trai ở Đắk Lắk bị mèo cào vào tay mấy tháng trước đã tử vong nghi do mắc bệnh dại.

Ngày 4-5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết một bé trai 5 tuổi ở xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, tử vong nghi mắc bệnh dại.

Trước đó, ngày 30-4, bé trai tên YĐ đang ở nhà thì có biểu hiện mệt, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói, đau bụng.

Ảnh minh họa.

Đến ngày 2-5, bé trai được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ngày 3-5, bé được tiên lượng tử vong với triệu chứng bệnh nặng như xuất huyết tiêu hóa, viêm màng não, suy hô hấp, theo dõi bệnh dại.

Bác sĩ tiên lượng bé trai tử vong cao nên gia đình xin đưa về. Cùng ngày, bé YĐ tử vong tại nhà.

Theo người nhà, khoảng bốn tháng trước, bé trai bị một con mèo cào vào tay. Tiếp đó, bé trai bị chó cắn làm xây xước da ở bụng.