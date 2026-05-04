Xử phạt chủ tiệm bánh mì khiến 86 người ngộ độc 04/05/2026 10:39

Ngày 4-5, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông LVA (34 tuổi, chủ tiệm bánh mì QH, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) 80 triệu đồng.

Thời điểm người dân bị ngộ độc, phải nhập viện điều trị. Ảnh: T.D

Lý do, ông A có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe của từ năm người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài mức phạt tiền, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn ba tháng. Đồng thời, chủ cơ sở bánh mì phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả.

Như PLO đã thông tin, ngày 27-3, tiệm bánh mì QH (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, ghi nhận những ca đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này.

Các bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến ngày 1-4, tổng số trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 86 người. May mắn, không có trường hợp tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện hai mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và một mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do bánh mì tại tiệm QH bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.