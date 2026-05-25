Nhiều người nguy kịch, hôn mê sâu do say nắng, sốc nhiệt 25/05/2026 17:02

(PLO)- Giữa đợt nắng nóng gay gắt, Phú Thọ liên tiếp ghi nhận ca say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm sau khi lao động ngoài trời, có người rơi vào hôn mê sâu.

Ngày 25-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, đơn vị này liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm. Đáng chú ý, có trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch với tiên lượng rất nặng.

Nguy kịch do làm việc dưới nắng nóng

Trường hợp thứ nhất là người bệnh NBK (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Theo lời kể của gia đình, người bệnh đi gặt lúa ngoài trời nắng nóng liên tục trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân, đau mỏi toàn thân và nhanh chóng được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, người bệnh được bác sĩ chẩn đoán bị say nắng, say nóng. Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí bù nước và điện giải, đồng thời tiến hành làm mát cơ thể. Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, người bệnh tỉnh táo trở lại, tay chân hết co quắp, tình trạng đau nhức giảm rõ rệt.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

Trong khi đó, trường hợp thứ hai lại có diễn biến đặc biệt nặng nề, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đó là bệnh nhân LTK (69 tuổi, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ), được gia đình đưa vào viện sau khi xuất hiện tình trạng choáng ngất trong lúc đang làm việc ngoài đồng.

Người bệnh được sơ cứu ban đầu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao tới 40°C. Ngay sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tuyến đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khi đã chìm vào tình trạng hôn mê sâu, thang điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm, sốt cao từ 41-42°C, huyết áp phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch, tiểu ít.

Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiệt, suy đa tạng. Các biện pháp hồi sức tích cực được triển khai đồng bộ như hạ thân nhiệt chỉ huy, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và tiến hành theo dõi sát sao tại khoa.

Đến nay, tình trạng của người bệnh vẫn còn rất nguy hiểm và đang tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

ThS.BS Bùi Tất Luật đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh sốc nhiệt

Theo ThS.BS Bùi Tất Luật, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể tiếp xúc quá lâu với môi trường có nhiệt độ cao hoặc do lao động gắng sức dưới trời nắng nóng, từ đó khiến cho cơ chế điều hòa thân nhiệt tự nhiên bị rối loạn.

Khi thân nhiệt tăng lên quá mức, cơ thể con người có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái suy đa cơ quan, bị tổn thương não, tim mạch, hệ hô hấp và thậm chí dẫn đến tử vong nếu như không được cấp cứu kịp thời.

Người bệnh bị say nắng, say nóng hoặc sốc nhiệt thường xuất hiện các biểu hiện cụ thể như mệt lả, đau đầu, chóng mặt, cảm thấy khát nhiều và da có hiện tượng nóng đỏ. Bên cạnh đó, người bệnh còn bị co quắp tay chân, nhịp thở nhanh, tim đập nhanh, kèm theo cảm giác buồn nôn, rối loạn ý thức, sốt cao trên 39-40°C, lơ mơ hoặc rơi vào hôn mê.

Từ thực tế các ca bệnh, bác sĩ Luật khuyến cáo người dân cần hạn chế lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ vào những ngày nắng nóng gay gắt. Khi buộc phải làm việc trong môi trường nắng nóng, người dân cần chú ý uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành và sử dụng các phương tiện chống nắng phù hợp; tuyệt đối không làm việc quá sức liên tục dưới trời nắng gay gắt.

Riêng đối với người cao tuổi, người có bệnh nền về tim mạch hoặc mắc chứng tăng huyết áp cần phải đặc biệt thận trọng hơn trong thời tiết nắng nóng.

Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc có biểu hiện rối loạn ý thức, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời.

"Thời tiết nắng nóng cực đoan không chỉ gây ra cảm giác mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao bị say nắng, say nóng, thậm chí là sốc nhiệt, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Việc chủ động phòng tránh, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và cấp cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cả gia đình", bác sĩ Luật cho biết thêm.