Chính thức tăng mức đóng BHYT từ 1-7-2026 20/05/2026 13:50

(PLO)- Từ 1-7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng làm thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình và của học sinh, sinh viên.

Theo quy định tại Nghị định 161/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2,53 triệu đồng kể từ ngày 1-7-2026. Lương cơ sở ngoài việc làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội còn được dùng để tính nhiều chế độ khác, trong đó có mức đóng BHYT.

Dù tỉ lệ đóng BHYT vẫn giữ nguyên ở mức 4,5% lương cơ sở, song số tiền thực tế mà người dân phải đóng sẽ điều chỉnh tăng theo tỉ lệ thuận.

Thứ tự thành viên hộ gia đình Tỉ lệ đóng BHYT hộ gia đình Mức đóng BHYT hộ gia đình từ 1-7-2026 Người thứ nhất 4,5% mức lương cơ sở 113.850 đồng/tháng

1.366.200 đồng/năm Người thứ hai 70% mức đóng của người thứ nhất 79.695 đồng/tháng

956.340 đồng/năm Người thứ ba 60% mức đóng của người thứ nhất 68.310 đồng/tháng

819.720 đồng/năm Người thứ tư 50% mức đóng của người thứ nhất 56.925 đồng/tháng

683.100 đồng/năm Người thứ năm trở đi 40% mức đóng của người thứ nhất 45.540 đồng/tháng

546.480 đồng/năm

Đối với nhóm học sinh và sinh viên, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% tiền đóng BHYT. Dựa trên mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 1-7-2026, số tiền thực tế mà học sinh, sinh viên phải tham gia đóng là 56.925 đồng/tháng (hiện là 52.650 đồng/tháng).

Trong khi đó, nhóm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có mức đóng hàng tháng bằng 4,5% lương cơ sở, tức là 113.850 đồng/tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động tự trích từ thu nhập để đóng 1/3 số tiền nêu trên.

Năm 2025, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 95,1% dân số. Quỹ BHYT đã chi trả cho 195,5 triệu lượt khám chữa bệnh trong năm 2025 với tổng số tiền đề nghị thanh toán lên tới gần 161,6 ngàn tỉ đồng, tăng 14,3% so với năm trước.

Theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến năm 2030, người dân được miễn viện phí mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT, ngân sách và BHYT chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.

Chỉ thị 52 của Ban Bí thư, ban hành tháng 10-2025 cũng đặt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030, với mục tiêu đạt trên 95% dân số có thẻ BHYT vào năm 2026; tăng mức thanh toán BHYT cho phòng bệnh, dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ.

Theo Bộ Y tế, để thực hiện được những chính sách trên, nguồn kinh phí chính được lấy từ quỹ BHYT, ngân sách nhà nước, quỹ phòng bệnh và xã hội hoá.

Theo đó, tháng 12-2025, Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng BHYT theo hai giai đoạn: Từ năm 2027 tăng lên khoảng 5,1% và từ năm 2030 tăng lên 5,4%.