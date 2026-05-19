Cuộc chạy đua trong những ca ghép tạng cấp cứu tối khẩn tại Bệnh viện Chợ Rẫy 19/05/2026 15:42

Ngày 19-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vừa qua nơi đây đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng cấp cứu tối khẩn, giành lại sự sống cho những bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

Đến nay, 11/12 bệnh nhân nhận mô - tạng có sức khỏe ổn định, đã xuất viện; riêng ca ghép gan khẩn cấp cũng có diễn biến tích cực, dự kiến sớm xuất viện trong thời gian tới.

2 người hiến tạng cứu 12 người

Trong số những bệnh nhân được cứu sống có bệnh nhân NGV (18 tuổi, ngụ Lâm Đồng), được ghép tim khẩn cấp. Trước khi xuất viện, bệnh nhân chia sẻ sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt để gìn giữ trái tim của người hiến tặng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến gia đình người hiến đã trao cho mình cơ hội được sống tiếp.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, phía sau những ca ghép thành công không chỉ là quy trình tiếp nhận và điều phối mô - tạng thông thường, mà còn là cuộc chạy đua khẩn cấp để cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Có những trường hợp nếu chậm vài ngày sẽ gần như không còn cơ hội sống.

Cụ thể, ngày 19-4, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thông tin nữ bệnh nhân NTND (55 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Do không còn khả năng cứu chữa, gia đình bệnh nhân đã chủ động bày tỏ nguyện vọng hiến mô - tạng cứu người.

Ngay sau đó, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên khoa hồi sức, thần kinh để đánh giá khả năng hiến tạng. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, ê-kíp chuyên môn nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đánh giá tình trạng người bệnh, gặp gỡ gia đình và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Do điều kiện thực tế tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu chuyên sâu cho việc hiến mô - tạng, gia đình đồng thuận chuyển người hiến về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục thực hiện quy trình. Từ nghĩa cử này, bệnh viện tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận và 1 giác mạc để ghép thành công cho 6 người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ, từ 8 giờ ngày 19-4 đến 8 giờ ngày 20-4.

Đáng chú ý, lá gan hiến được chia đôi để đồng thời ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi có chỉ định ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Chỉ ba ngày sau, đêm 22-4, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người lại tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng khác là nam bệnh nhân BMT (41 tuổi, ngụ Thanh Hóa), điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh do chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ từ gia đình, người bệnh và vợ từng có mong muốn hiến mô - tạng sau khi qua đời để cứu người. Khi tình trạng chết não được xác định, gia đình đã đồng thuận thực hiện tâm nguyện này. Đặc biệt, trong lúc ký đơn đồng ý hiến tạng chồng, vợ bệnh nhân cũng đăng ký hiến mô - tạng của chính mình.

Từ trường hợp này, các ê-kíp đã tiếp nhận 1 tim, 1 gan, 2 thận và 2 giác mạc để ghép thành công cho 6 người bệnh khác.

Chạy đua với sinh tử

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong hai đợt ghép tạng ngày 19-4 và 22-4 có đến ba trường hợp cần ghép khẩn cấp. Đây là những tình huống mà nếu không có nguồn tạng hiến kịp thời thì người bệnh gần như không còn cơ hội sống.

Trong ca ghép gan ngày 19-4, phần gan phải được ghép cho bệnh nhân KCT (39 tuổi, ngụ Cần Thơ) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn phần gan trái được chuyển ghép cho một bệnh nhi tại bệnh viện khác đang nguy kịch. Theo các chuyên gia, đây là ca ghép khó vì phải tính toán thể tích gan phù hợp cho cả người lớn và trẻ em, trong khi bệnh nhi cần được ghép trong thời gian vàng.

Nếu ca ghép gan ngày 19-4 là bài toán khó về chuyên môn và điều phối liên viện thì hai ca ghép gan và ghép tim ngày 22-4 là cuộc chạy đua thực sự trước lằn ranh sinh tử.

Bệnh nhân nhận gan là ông NTM (52 tuổi, ngụ TP.HCM), bị viêm gan B nhiều năm và suy gan cấp do tự ý ngưng thuốc điều trị. Trong khi đó, bệnh nhân được ghép tim là NGV, mắc suy tim cấp trên nền bệnh cơ tim giãn nở và có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, bên cạnh chuyên môn, chi phí điều trị cũng là rào cản lớn với nhiều bệnh nhân ghép tạng. Trong 12 ca ghép vừa qua có 4 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hai bệnh nhân ghép tim còn rất trẻ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của BHYT cùng các mạnh thường quân, cả hai đã có cơ hội được ghép tim kịp thời và hồi phục tốt.