Sở Y tế TP.HCM thông tin về vụ cha dượng đánh con riêng của vợ 15/05/2026 13:20

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM nhận định cha dượng đánh tới tấp con riêng của vợ, xảy ra ở phường Dĩ An là vụ việc trẻ em bị bạo lực nhiều lần, kéo dài, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và tinh thần của trẻ.

Liên quan vụ cha dượng đánh tới tấp con riêng của vợ ở phường Dĩ An (TP.HCM), ngày 15-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành công văn gửi UBND phường Dĩ An đề nghị xác minh thông tin liên quan đến vụ việc trẻ em bị bạo lực được phản ánh trên mạng xã hội.

Theo báo cáo ban đầu của địa phương, Sở Y tế nhận định đây là vụ việc trẻ em bị bạo lực nhiều lần, kéo dài, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và tinh thần của trẻ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại Bùi Trung Quốc liên tục đánh cháu T. Ảnh cắt từ clip

Về giải pháp thời gian tới, Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cho trẻ em; hỗ trợ tâm lý, kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phù hợp theo quy định của Luật Trẻ em.

Cạnh đó, ngành y tế sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, cộng tác viên làm công tác trẻ em trong việc thực hiện quy trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại cơ sở.

Sở Y tế cũng tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em tại gia đình và cộng đồng, đồng thời chú trọng cơ chế thông tin, báo cáo kịp thời.

Đối với UBND phường Dĩ An, Sở Y tế đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp. Ngoài ra đề nghị phối hợp theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của trẻ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của Luật Trẻ em.

Song song đó, địa phương cần chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý để giúp trẻ sớm ổn định sức khỏe thể chất, tinh thần và tái hòa nhập môi trường sống an toàn.

Về công tác điều tra, xử lý, Sở Y tế đề nghị UBND phường chỉ đạo Công an phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc để kịp thời triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em.