Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ trở thành bệnh viện khu vực cửa ngõ phía Đông Nam TP.HCM 14/05/2026 19:06

Ngày 14-5, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo định hướng “đa tầng – đa cực – đa trung tâm”, nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho bệnh viện, từng bước xây dựng nơi đây trở thành bệnh viện cửa ngõ khu vực Đông Nam TP.

Kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của TP.HCM

Theo định hướng của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương mà còn giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến và kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của TP.HCM khi cần thiết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều bệnh viện đầu ngành của TP.HCM đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng bộ, dài hạn cho bệnh viện.

Lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: SYT

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ phát triển lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực, xây dựng đơn vị đột quỵ, đào tạo quy trình báo động đỏ, cấp cứu đa chấn thương và nâng cao năng lực xử trí các trường hợp nguy kịch ngay tại địa phương.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương” theo hướng tích hợp đa chuyên khoa, giúp người bệnh đa chấn thương được tiếp cận cấp cứu, hồi sức và can thiệp chuyên sâu ngay trong “thời gian vàng”. Đây được xem là mô hình quan trọng nhằm nâng cao năng lực cấp cứu vùng cửa ngõ, giảm tỉ lệ chuyển viện và tăng khả năng cứu sống bệnh nhân nặng ngay tại địa phương.

Trong khi đó, Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ phát triển ngoại khoa, đặc biệt là ngoại tổng quát, ngoại niệu và các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu. Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ lĩnh vực sản phụ khoa, nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa, chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị.

Ở lĩnh vực truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ phát triển năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức truyền nhiễm và đào tạo nhân sự có khả năng tiếp nhận, điều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp cũng như ứng phó với các tình huống dịch bệnh mới nổi.

Về nhi khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ toàn diện công tác khám chữa bệnh trẻ em, cấp cứu nhi, hồi sức nhi và đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa nhi. Đồng thời, bệnh viện này còn hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện, bao gồm xây dựng quy trình vận hành, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý khoa phòng.

Giảm tải cho khu vực nội đô

Ngoài ra, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM cũng tham gia hỗ trợ phát triển các chuyên khoa sâu, giúp người dân khu vực được tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển lên các bệnh viện nội đô khi không thật sự cần thiết.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc đồng loạt các bệnh viện tuyến cuối tham gia hỗ trợ không chỉ đơn thuần là chuyển giao kỹ thuật mà còn thể hiện mô hình phát triển y tế mới theo hướng “hệ thống bệnh viện đồng hành”.

Trong đó, các bệnh viện chuyên sâu đóng vai trò hạt nhân chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện cửa ngõ, hình thành mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là bước đi nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị cho người dân khu vực Đông Nam TP. Về lâu dài, việc phát triển Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thành bệnh viện cửa ngõ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hình thành một cực y tế mới gắn với khu vực cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị đang phát triển mạnh.

Với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa được kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và chất lượng phục vụ, trở thành điểm tựa y tế tin cậy cho người dân khu vực Đông Nam TP trong giai đoạn phát triển mới.