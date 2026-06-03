Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 03/06/2026 14:22

(PLO)- Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ NN&MT khẩn trương xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI.

Ngày 3-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Theo Bộ Tài chính, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: VGP

Một điểm sáng nữa là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Song, Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát lại, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất và khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện.

Vẫn tại phiên họp, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Bộ sẽ trình Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Bộ đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đặc biệt 12 bộ, địa phương đang giải ngân thấp, chưa giải ngân và các dự án trọng điểm.

Về sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính đề xuất từng bộ, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước bám sát kịch bản, xác định rõ dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là 22 địa phương có sản xuất công nghiệp thấp hơn kịch bản.

Đồng thời, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, cơ quan tập trung các nhiệm vụ tại Kết luận 18 có thời hạn trong quý 2, nhất là tháo gỡ vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, phát triển thị trường tài chính, tín dụng, thị trường vốn…

Khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn rất quan trọng

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác chuẩn bị báo cáo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn và không chủ quan trước những khó khăn và từ đó có những giải pháp cụ thể.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết.

Cùng với đó, tiến hành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng; làm tốt công tác đánh giá và lắng nghe, lấy ý kiến.

Các bộ, cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thi hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; tiến hành tái cấu trúc các TTHC phù hợp môi trường số, hoàn thành trong tháng 6.

Về quy hoạch, vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng, còn quy hoạch đất quốc gia điều chỉnh chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền; 25/34 quy hoạch tỉnh/thành đã hoàn thành, còn 8 địa phương phải hoàn thành trong quý 2. Riêng quy hoạch tổng thể TP.HCM theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua phải hoàn thành trong tháng 11.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí. Ảnh: VGP

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nắm chắc diễn biến tình hình, xây dựng kịch bản điều hành chi tiết hơn; chuẩn bị các giải pháp chính sách cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài.

NHNN phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất. Tập trung bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia; xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí như thuế VAT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất…

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý vướng mắc cho các dự án lớn.

Đề xuất các giải pháp tăng cường giải ngân đầu tư công; khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 6.

Bộ: Y tế, GD&ĐT khẩn trương phê duyệt 2 chương trình mục tiêu quốc gia để làm cơ sở phân bổ vốn và tổ chức triển khai thực hiện.

Khẩn trương xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội

Về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Thủ tướng nêu rõ, về một số chức năng hiện đang giao thoa, việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công Thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn…

Về phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ NN&MT khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết 18 và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Trung ương, đồng thời xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI.

Song song đó, triển khai hiệu quả khuyến nghị của EC để gỡ "thẻ vàng" và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững.

Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Cùng với đó, phối hợp với địa phương thực hiện quyết liệt Kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và các dự án điện gió, điện mặt trời.

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ năm APEC 2027.