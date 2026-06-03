Thành ủy TP.HCM có chỉ thị về tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công 03/06/2026 10:20

(PLO)- Theo chỉ thị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác rà soát, thống kê, quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý tài sản công thuộc phạm vi phụ trách trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM.

Không để lãng phí nguồn lực công

Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng quỹ nhà, đất công; huy động, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và tăng trưởng hai con số, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác rà soát, thống kê, quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý tài sản công thuộc phạm vi phụ trách.

Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; xem kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân trong cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu sót, bỏ sót tài sản, sử dụng sai mục đích, để tài sản bị lấn chiếm, xuống cấp, hư hỏng, bỏ trống kéo dài, sử dụng kém hiệu quả hoặc phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; không hợp thức hóa các sai phạm hiện hữu trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công trên địa bàn phụ trách; tăng cường kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý quỹ nhà, đất công sử dụng không hiệu quả, để trống, chưa bố trí sử dụng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời xử lý, thu hồi các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với quỹ nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, phải khẩn trương xây dựng phương án xử lý cụ thể, khả thi, đúng quy định, không để kéo dài gây thất thoát, lãng phí nguồn lực công. Ưu tiên bố trí, khai thác quỹ nhà, đất công phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các mục tiêu công cộng trước khi xem xét các phương án khai thác khác theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công phải bảo đảm đúng mục đích sử dụng được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng quy định pháp luật; gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Song song đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; gắn với làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Kịp thời phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công; kiên quyết thu hồi các cơ sở nhà, đất công sử dụng không đúng quy định.

Các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoặc chậm xử lý, khắc phục vi phạm gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý quỹ nhà, đất công phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công thuộc phạm vi phụ trách.

Khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các quy định, quy chế, quy trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả”.

Chủ động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài sản công; nâng cao năng lực quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý tài sản công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ trong công tác quản lý, bố trí, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công…

Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương rà soát, thống kê, xử lý tài sản công, quỹ nhà, đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng để có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả, khả thi và hoàn thành trước ngày 30-6.

Tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, sử dụng không đúng mục đích; xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, bố trí, khai thác, sử dụng đối với từng cơ sở nhà, đất; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu sót, bỏ hoang, bị lấn chiếm, tranh chấp, xuống cấp hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Người dân tham quan, chụp ảnh tại công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ động rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP do các bộ, ngành Trung ương quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, lãng phí, không đúng mục đích hoặc chưa phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển của TP. Từ đó đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển, bàn giao cho TP quản lý, khai thác theo quy định nhằm ưu tiên phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, các thiết chế công cộng và tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP sớm hoàn thiện cơ chế, phân cấp và xử lý vướng mắc, khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bố trí sử dụng và quản lý quỹ nhà, đất công thực hiện việc giao, bố trí sử dụng quỹ nhà, đất công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công Trung tâm Phát triển quỹ đất, các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố khẩn trương tiếp nhận các quỹ nhà, đất công, trụ sở đã có quyết định thu hồi, bàn giao để quản lý, sử dụng theo quy định.

Đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện….