Bí thư Trần Lưu Quang nói về nguyên tắc xử lý tài sản công, ưu tiên tạo mảng xanh khi xử lý đất công 09/11/2025 08:16

(PLO)- Nguyên tắc xử lý chung của Trung ương khi thu hồi, sắp xếp tài sản công là ưu tiên cho y tế và giáo dục. Ngoài ưu tiên này, TP.HCM xác định thêm ưu tiên thứ hai là tạo mảng xanh cho người dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ như trên tại buổi gặp mặt các Trường đại học trên địa bàn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chiều 8-11 do UBND TP.HCM tổ chức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng các hiệu trưởng, đại diện trường đại học, học viên tại thành phố cùng dự.

Sắp xếp tài sản công, ngoài ưu tiên cho y tế và giáo dục là tạo mảng xanh

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế- Luật TP đề cập, theo nghiên cứu của trường từ đặt hàng của TP về đề án "Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công", vào trước thời điểm sáp nhập (4-2025), thống kê có hơn 13.000 tài sản công được phân loại theo 11 tiêu chí với 19 nhóm.

Khi hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, có thêm những tài sản công có tính chất khác biệt thì nhu cầu phân cấp, chuyển giao và khai thác hiệu quả khối tài sản cực lớn này càng trở nên bức thiết hơn.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh cho rằng, với tình hình hiện nay, việc sớm chuyển giao tài sản dôi dư cho các cơ sở giáo dục và y tế là rất cần thiết. Ông kiến nghị TP sớm xem xét, dựa trên nguyên tắc chung, đánh giá tài sản nào đáp ứng điều kiện cơ bản để có thể phân bổ về các cơ sở giáo dục, y tế để đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, tránh lãng phí.

Ghi nhận ý kiến và chia sẻ thêm, Bí thư Trần Lưu Quang nói khi sắp xếp, xử lý tài sản, đất công, TP HCM tạo mảng xanh là ưu tiên thứ hai sau y tế, giáo dục.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang lắng nghe từng ý kiến và giải đáp nhiều thắc mắc, đề xuất của các trường đại học, học viện. Ảnh: THANH THÙY

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, sau ngày 1-7, khi sắp xếp lại bộ máy, sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP.HCM, số lượng tài sản công ước tính vào khoảng 20.000. Việc phân cấp và giải quyết số lượng tài sản khổng lồ này được coi là rất cấp thiết, để tránh lãng phí.

Nguyên tắc xử lý chung của Trung ương khi thu hồi, sắp xếp tài sản công là ưu tiên cho y tế và giáo dục. Ngoài ưu tiên này, TP.HCM xác định thêm ưu tiên thứ hai là tạo mảng xanh cho người dân.

Người đứng đầu Thành ủy TP cho rằng công viên có những quy chuẩn nhất định song với các khu đất công, đặt mục tiêu tăng mảng xanh sẽ dễ dàng hơn. Điều này giúp giải quyết ngay nhu cầu cấp thiết của người dân TP bởi thiếu mảng xanh trầm trọng.

Bí thư Trần Lưu Quang dẫn số liệu theo tiêu chí đô thị như TP.HCM, diện tích cây xanh bình quân đầu người phải 15 m2, nhưng hiện chỉ đạt 0,57 m2. Diện tích cây xanh bình quân đầu người của TP đang rất thấp nên cần tăng lên.

Mục tiêu tăng mảng xanh cho người dân cũng đã được cụ thể qua việc Thường trực Thành ủy thống nhất chuyển khu đất vàng ở số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha làm công viên và đặt đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Bên cạnh đó, quỹ đất công sẽ được thống kê, đánh giá để tạo nguồn phục vụ cho các dự án BT của thành phố, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Về ưu tiên cho giáo dục và y tế, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nêu ví dụ, nếu bệnh viện quá tải nhưng ngay bên cạnh có khu đất công đang trống sẽ được dùng để mở rộng nơi khám chữa bệnh cho người dân.

"Tinh thần sẽ làm nhanh nhất để không lãng phí. Đó sẽ là cách TP ứng xử với tài sản, đất công"- ông nói.

TP.HCM cần đóng góp ý kiến khi làm các việc khó, với cách làm mới

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai- Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được Trung ương giao đến năm 2030 làm sao phải lọt top các trường Đại học hàng đầu châu Á, là đơn vị trọng điểm thực hiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, để TP.HCM phát triển thì câu chuyện gắn kết các trường Đại học là rất quan trọng. Trong giai đoạn mới, câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ ở bậc đại học mà còn cả sau đại học bởi đây mới là lực lượng có năng lực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng các trường đều rất cần sự đồng hành của TP.HCM trong câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là về vấn đề tài chính.



GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nói thêm, ĐH Quốc gia TP.HCM đang cùng chính quyền TP xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo. Bà mong TP quyết liệt triển khai hiệu quả mô hình hợp tác ba nhà (nhà nước – nhà trường – nhà đầu tư/doanh nghiệp) để phát huy hiệu quả công tác đổi mới sáng tạo đi vào thực chất. Như vậy, TP cũng sẽ có cơ hội đột phá hơn trong tương lai.

Các ý kiến khác tại buổi họp mặt cũng chia sẻ, đề đạt lên chính quyền TP các vấn đề về kinh tế xanh, cải thiện chính sách, nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục, thúc đẩy công nghệ…; nhu cầu quy hoạch quỹ đất cho đại học...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời tri ân đến các thầy cô đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, khẳng định vai trò của người thầy trong truyền lửa, khơi dậy ước mơ và bồi đắp giá trị nhân văn.

TP.HCM tự hào là trung tâm tri thức, nơi giáo dục đại học là động lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển, sẽ sẽ đồng hành cùng nhà trường để xây dựng không gian tri thức mở, thúc đẩy chuyển giao và nuôi dưỡng tài năng trẻ.

Ông cho biết, TP.HCM trân trọng những đóng góp của đội ngũ trí thức và sẽ cố gắng tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để các trường tiếp tục phát triển và đồng hành cùng TP.HCM. Theo người đứng đầu Đảng bộ TP, với thực tiễn TP.HCM hiện nay, những việc khó thì phải có cách làm khác đi. Để làm được, rất cần sự đóng góp, hiến kế từ các trường và các chuyên gia.