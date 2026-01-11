Tạm giữ hình sự người phụ nữ hành hung hàng xóm chung cư ở Hà Nội 11/01/2026 16:47

(PLO)- Người phụ nữ hành hung hàng xóm chung cư bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự NTVA (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bà NTVA (mặc áo màu cam, đứng ngoài cùng bên trái). Ảnh cắt từ video clip.

Như đã đưa tin, chị NTH (44 tuổi, trú ở ở chung cư CT5-DN2, phố Trần Hữu Dực) bị một nhóm người tấn công tại hành lang chung cư, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện sau khi đăng bài cảnh báo trong nhóm chung cư.

Theo điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 8-1, chị H đi làm về đến trước cửa căn hộ của bà NTVA thì xảy ra mâu thuẫn. NTVA đã chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt chị H. Quá trình xảy ra sự việc có em họ của bà NTVA ra can ngăn.

Bà NTVA dùng tay tấn công chị H. Ảnh cắt từ video clip.

Sau đó, chị H đến Bệnh viện Hồng Ngọc để khám và điều trị. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương xác minh, triệu tập NTVA để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, NTVA đã thừa nhận hành vi của bản thân. Sơ bộ kết quả giám định thương tích của chị H là 0%.

Trích đoạn clip ghi lại vụ việc ở hành lang chung cư.

Được biết, trước đó, ngày 8-1, chị H có lên nhóm chung cư trên mạng xã hội đăng tải thông tin về việc một thiếu niên có biểu hiện bất thường khi đi thang máy tòa nhà.

Theo chị H, thiếu niên này có hành vi khiếm nhã, bấm chuông cửa và thực hiện các hành động không chuẩn mực phía ngoài lớp cửa sắt. Chị H đăng tải để cảnh báo, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ.

Tối cùng ngày, khi chị H trở về căn hộ thì xảy ra vụ việc nêu trên. Thiếu niên có biểu hiện bất thường là con trai của vợ chồng NTVA. Đứa trẻ bị chứng tự kỷ và phải điều trị nhiều năm nay.