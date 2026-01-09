Bị hàng xóm hành hung sau khi đăng bài cảnh báo trong nhóm chung cư 09/01/2026 18:11

(PLO)- Sau khi bị tấn công ở hành lang một chung cư tại Hà Nội, người phụ nữ đang nằm viện điều trị, theo dõi chấn thương sọ não.

Chiều 9-1, chị NTH (trú ở chung cư CT5-DN2, phố Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) bị một nhóm người tấn công tại hành lang chung cư, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Chị H bị nắm tóc, tấn công ở hành lang chung cư. Ảnh cắt từ video clip.

Theo chị H, sau khi bị hành hung, chị thấy đau đầu, choáng váng, đau ngực và khó thở. Bác sĩ đã chỉ định chụp CT, X-quang vì chị đau nhiều vùng đầu, tai trái và phần thân trên. Sau đó, chị được yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Trước đó, ngày 8-1, chị H có lên nhóm chung cư trên mạng xã hội, đăng tải thông tin về việc một thiếu niên có biểu hiện bất thường khi đi thang máy tòa nhà.

Theo chị H, thiếu niên này có hành vi khiếm nhã, bấm chuông cửa và thực hiện các hành động không chuẩn mực phía ngoài lớp cửa sắt. Chị H đăng tải để cảnh báo, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ.

Tối cùng ngày, khi chị H trở về căn hộ và bấm chuông chờ con gái mở cửa thì một người đàn ông từ căn hộ khác bước ra hành lang, lời qua tiếng lại với chị.

"Tại sao đăng nội dung phản ánh cháu của tôi vào nhóm chung cư", người này chất vấn. Sau đó, một phụ nữ khác bước tới và có lời lẽ to tiếng, gay gắt với chị H.

Trích clip của camera an ninh ghi lại vụ việc.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn có hành động giật tóc, tấn công vào đầu chị H. Toàn bộ sự việc được camera an ninh tại hành lang chung cư ghi lại.

Theo chị H, do nhà chỉ có hai mẹ con, chị lo con gái nhỏ ở nhà một mình nên sau khi bị đánh, chị chưa thể đi bệnh viện ngay. Đêm qua, chị H thấy "chạm đâu cũng đau", hoảng loạn nên sáng 9-1 phải nhờ người đưa đi cấp cứu.

Đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đã cử cán bộ vào cuộc và đang xác minh, làm rõ vụ việc.